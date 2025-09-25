Стало известно, сыграет ли лидер Руха с Шахтером

В поединке 1/16 розыгрыша Кубка Украины «Рух» – «Полесье» в составе хозяев отсутствовал один из ключевых игроков команды Виталий Роман.

Как стало известно Sport.ua, 22-летнему защитнику помешало сыграть простудное заболевание.

По имеющейся информации, со здоровьем у Виталия уже все хорошо и он сможет помочь своей команде в календарном матче седьмого тура УПЛ с «Шахтером», который состоится 28 сентября на «Арене Львов».

Напомним, что защитник собирался продолжить карьеру в гданьской «Лехии», однако этот переход сорвался по вине польского клуба. Виталий Роман вернулся в середине сентября во Львов и уже успел сыграть в календарном матче шестого тура УПЛ с ЛНЗ.

Пока неизвестно, собирается ли «Лехия» выплачивать «Руху» компенсацию за несоблюдение условий перехода футболиста. В активе подопечных Ивана Федыка три очка – они замыкают турнирную таблицу чемпионата.

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины «Рух» одолел «Полесье» и пробился в следующий раунд турнира.