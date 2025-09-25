Федик объяснил безумную победу Руха над Полесьем в Кубке Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Коуч пообщался с журналистами после матча Кубка Украины

ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер львовского Руха Иван Федык объяснил победу «желто-черных» в матче 1/16 финала Кубка Украины, где его команда разгромно победила житомирское Полесье (0:3)

– Самое главное, что удалось показать содержательную игру и получить результат в кубковой игре. Также хотелось проверить, как игроки выдержат в режиме трех матчей в неделю: мы только вернулись в понедельник из Черкасс, во вторник провели предигровую тренировку, а сегодня на поле вышли преимущественно те же ребята, что и в матче с ЛНЗ. Футболисты провели неплохую игру – для нас это важная информация, свидетельствующая о том, что они хорошо физически готовы.

Мы поменяли наши отдельные игровые моменты, сделали определенные акценты именно на поединок с «Полесьем». Внесли определенные коррективы в атаке, а также не знали, выдержат ли ребята весь матч, ведь на некоторых позициях у нас нет равноценных замен. Поэтому мы не производили замены почти до конца матча, и почти все игроки выдержали эти нагрузки. Всегда тяжело попасть в игру, выходя на замену. Кто-то вышел и хорошо проявил себя, а кто-то не очень – не стоит выделять кого-то в отдельности.

Для нас важна каждая игра и на каждый матч мы отдельно готовимся и настраиваемся. Сейчас постепенно игра начинает походить на то, что мы хотим видеть в исполнении команды. К закрытию трансферного окна нас мог покинуть любой футболист, как Виталий Роман, который должен был перейти в другой клуб, но через определенные нюансы вернулся в «Рух». Пока он не совсем готов и ему еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Восстанавливается от травмы и Марко Сапуга.

На нашем сайте доступен обзор матча Рух – Полесье, где подопечные Федыка шокировали житомирян.

