Защитник Руха рассказал об особой мотивации в кубковом матче с Полесьем

Программа 1/16 финала Кубка Украины по футболу завершилась 24 сентября поединком во Львове представителей УПЛ – «Руха» и «Полесья», в котором довольно неожиданно уверенно победили хозяева – 3:0.

Защитник львовян Юрий Копына эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем важна была эта победа для «Руха».

«Я не думаю, что «Полесье» нас недооценило, видимо, поэтому и выставило близкий к оптимальному состав. В конце концов, и руководитель полещуков Руслан Ротань перед матчем утверждал, что его подопечные настраиваются на серьезный бой.

Для нас этот матч был важен, прежде всего, в психологическом аспекте, и хотя чемпионат и Кубок – разные турниры, очень хотелось прервать серию поражений в УПЛ. Нам это удалось, скорее всего, просто лучше изучили оппонента и поэтому забивали после отработанных комбинаций. Все наши голы были, как говорится, трудовыми.

Кстати, на мой взгляд, мы были значительно ближе, чтобы еще больше испортить настроение гостям, чем они, чтобы забить гол престижа. Вспомните, хотя бы не реализованные моменты у Богдана Слюбика и Остапа Притулы.

Конечно, приятно побеждать такого грозного соперника, как «Полесье», но это уже история. Сейчас главное, как следует восстановиться и подойти в боевой готовности к очередному календарному матчу – с «Шахтером». Надо исправлять турнирное положение в чемпионате».