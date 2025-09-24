Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Мадридский Реал при Хаби Алонсо выиграл все матчи в текущем сезоне

«Леванте» стал 7-й жертвой «сливочных» в нынешней кампании

Мадридский Реал при Хаби Алонсо выиграл все матчи в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» под руководством испанца Хаби Алонсо выиграл все 7 матчей нынешнего сезона.

23 сентября состоялась игра 6-го тура Ла Лиги между командами «Леванте» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Реал в нынешнем сезоне

  • Осасуна (1:0), Ла Лига – победа
  • Реал Овьедо (3:0), Ла Лига – победа
  • Мальорка (2:1), Ла Лига – победа
  • Реал Сосьедад (2:1), Ла Лига – победа
  • Марсель (2:1), Лига чемпионов – победа
  • Эспаньол (2:0), Ла Лига – победа
  • Леванте (4:1), Ла Лига – победа

Всего во главе испанского гранда Алонсо провел 13 матчей (11-1-1), потерпев единственное поражение от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале КЧС. В среднем команда Хаби набирает 2.62 очка за игру.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
