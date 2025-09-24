Испания24 сентября 2025, 17:18 |
Мадридский Реал при Хаби Алонсо выиграл все матчи в текущем сезоне
«Леванте» стал 7-й жертвой «сливочных» в нынешней кампании
24 сентября 2025, 17:18
Мадридский «Реал» под руководством испанца Хаби Алонсо выиграл все 7 матчей нынешнего сезона.
23 сентября состоялась игра 6-го тура Ла Лиги между командами «Леванте» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.
Реал в нынешнем сезоне
- Осасуна (1:0), Ла Лига – победа
- Реал Овьедо (3:0), Ла Лига – победа
- Мальорка (2:1), Ла Лига – победа
- Реал Сосьедад (2:1), Ла Лига – победа
- Марсель (2:1), Лига чемпионов – победа
- Эспаньол (2:0), Ла Лига – победа
- Леванте (4:1), Ла Лига – победа
Всего во главе испанского гранда Алонсо провел 13 матчей (11-1-1), потерпев единственное поражение от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале КЧС. В среднем команда Хаби набирает 2.62 очка за игру.
"...переміг усі матчі у поточному сезоні" . Хто кого переміг? Спорт.ua, цитуючи класика :у вас текст "по дебильному написан". Може, все ж таки, наймете фахового спеціаліста з української мови?
