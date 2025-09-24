Мадридский Реал при Хаби Алонсо выиграл все матчи в текущем сезоне

Мадридский «Реал» под руководством испанца Хаби Алонсо выиграл все 7 матчей нынешнего сезона.

23 сентября состоялась игра 6-го тура Ла Лиги между командами «Леванте» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Реал в нынешнем сезоне

Осасуна (1:0), Ла Лига – победа

Реал Овьедо (3:0), Ла Лига – победа

Мальорка (2:1), Ла Лига – победа

Реал Сосьедад (2:1), Ла Лига – победа

Марсель (2:1), Лига чемпионов – победа

Эспаньол (2:0), Ла Лига – победа

Леванте (4:1), Ла Лига – победа

Всего во главе испанского гранда Алонсо провел 13 матчей (11-1-1), потерпев единственное поражение от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале КЧС. В среднем команда Хаби набирает 2.62 очка за игру.