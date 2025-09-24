В боевой готовности. Стали известны составы матча Рух – Полесье
Команды выйдут на поле 24 сентября в 18:00 по киевскому времени
24 сентября в 18:00 по киевскому времени в матче 1/16 финала Кубка Украины встретятся львовский «Рух» и житомирское «Полесье».
Матч состоится во Львове на стадионе «Украина».
Обе команды в минувшем сезоне добрались до исторической для себя стадии в Кубке. «Рух» остановился в четвертьфинале, а «Полесье» в полуфинале.
Между собой команды в кубковых дуэлях не встречались.
Главные тренеры команд определились с основными составами команд.
Рух: Герета, Холод, Слюбик, Лях, Копина, Эдсон, Приступа, Рейляна, Клайвер, Квасница, Фаал
Полесье: Бущан, Михайличенко, Бескоровайный, Сарапий, Кравченко, Томандзото, Шепелев, Йозефи, Назаренко, Брагару, Гайдучик
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У хозяев поля Артур Загорулько и Владислав Погорелый оформили дубль
Главный тренер Бенфики рассказал об игровых изменениях в команде