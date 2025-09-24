Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 сентября 2025, 17:06
В боевой готовности. Стали известны составы матча Рух – Полесье

Команды выйдут на поле 24 сентября в 18:00 по киевскому времени

В боевой готовности. Стали известны составы матча Рух – Полесье
ФК Рух

24 сентября в 18:00 по киевскому времени в матче 1/16 финала Кубка Украины встретятся львовский «Рух» и житомирское «Полесье».

Матч состоится во Львове на стадионе «Украина».

Обе команды в минувшем сезоне добрались до исторической для себя стадии в Кубке. «Рух» остановился в четвертьфинале, а «Полесье» в полуфинале.

Между собой команды в кубковых дуэлях не встречались.

Главные тренеры команд определились с основными составами команд.

Рух: Герета, Холод, Слюбик, Лях, Копина, Эдсон, Приступа, Рейляна, Клайвер, Квасница, Фаал

Полесье: Бущан, Михайличенко, Бескоровайный, Сарапий, Кравченко, Томандзото, Шепелев, Йозефи, Назаренко, Брагару, Гайдучик

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
