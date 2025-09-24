Роман ГРИГОРЧУК: «Эти клубы должны пощекотать нервы Динамо и Шахтеру»

– Мы привыкли, что в прошлом году «Александрия» под руководством Руслана Ротаня давала бой грандам в течение всего сезона. В этом году интересно, найдется ли такая команда?

– Я думаю, что будет группа команд. Есть несколько клубов, имеющих серьезные возможности, материально-техническое обеспечение, чтобы «пощекотать нервы» «Динамо» и «Шахтеру».

Это Полесье, Колос, Карпаты, Металлист 1925. Кривбасс я бы сюда не включал. Получится примерно 4-5 команд, которые реально способны бороться за еврокубки, возможно даже за второе место. Но, конечно, это непросто, ведь на вершине традиционно «Шахтер», и «Динамо» мы часто говорим уже не о первом-втором месте, а именно о третьем.

ЛНЗ я тоже включаю в ту группу клубов, которые должны сражаться за топ-5. У них такие же возможности, как и те команды, которые мы уже назвали. Поэтому ЛНЗ потенциально может стать «третьей силой», – сказал Роман.