Роман ГРИГОРЧУК: «Эти клубы должны пощекотать нервы Динамо и Шахтеру»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 11:38 | Обновлено 24 сентября 2025, 11:43
Специалист верит в ряд перспективных команд УПЛ

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

– Мы привыкли, что в прошлом году «Александрия» под руководством Руслана Ротаня давала бой грандам в течение всего сезона. В этом году интересно, найдется ли такая команда?

– Я думаю, что будет группа команд. Есть несколько клубов, имеющих серьезные возможности, материально-техническое обеспечение, чтобы «пощекотать нервы» «Динамо» и «Шахтеру».

Это Полесье, Колос, Карпаты, Металлист 1925. Кривбасс я бы сюда не включал. Получится примерно 4-5 команд, которые реально способны бороться за еврокубки, возможно даже за второе место. Но, конечно, это непросто, ведь на вершине традиционно «Шахтер», и «Динамо» мы часто говорим уже не о первом-втором месте, а именно о третьем.

ЛНЗ я тоже включаю в ту группу клубов, которые должны сражаться за топ-5. У них такие же возможности, как и те команды, которые мы уже назвали. Поэтому ЛНЗ потенциально может стать «третьей силой», – сказал Роман.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
