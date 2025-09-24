Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он отличный игрок и замечательный парень»

Итальянский тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини дал пресс-конференцию перед матчем первого тура основного раунда Лиги Европы, в котором его подопечные сыграют с «Ниццей»:

– Сколько изменений мы можем ожидать в этой игре? Может ли Артем Довбик выйти в стартовом составе?

– Да, Довбик или Эван Фергюсон. Оба они очень хорошо выглядели на последней тренировке. Они являются альтернативами. Моя идея состоит в том, чтобы использовать больше игроков, проводить ротацию и иметь больше вариантов. Это позволяет мне тестировать важные вещи в матчах. На данном этапе у нас есть основная группа игроков, которая очень крепкая и хорошо играет, но также верно, что рано или поздно нам нужно попробовать и больше доверять другим игрокам, чтобы мы могли справиться со всеми матчами, которые нам предстоит сыграть.

– Вы работали над какими-то новыми решениями в атаке? И дерби уже позади?

– Более чем трудности в атаке, мой анализ команды, которая забивала в каждой игре, заключается в том, что как только мы выходим вперед, наш подход немного меняется. Мы сосредотачиваемся больше на защите нашего преимущества, чем на попытках забить еще, и это оставляет матч в равновесии. Такое у меня впечатление. Мы выходим вперед, а потом уже не играем так же. Конечно, в итоге мы можем выиграть, но мы слишком осторожны. Легче забить, когда ты впереди, чем когда ты проигрываешь или счет 0:0.

– Вы работали с Жереми Бога в «Аталанте». Какие у вас с ним отношения?

– Он отличный игрок и замечательный парень. Он пришел в «Аталанту» с большими ожиданиями, после [Алехандро] Гомеса и [Йосипа] Иличича. У него был отличный сезон в «Сассуоло». В Бергамо он не смог полностью оправдать эти ожидания, но его отношение и поведение были хорошими, и он также был очень полезен в некоторых своих выступлениях.

– Как далеко, по вашему мнению, «Рома» может пройти в Лиге Европы?

– Я не знаю. То же самое, что и в Серии А. Мы создаем команду, которая хочет добиться успеха, играя по-другому. Это непрерывный процесс. Я не думаю, что мы можем сказать, каким будет наш сезон в лиге, и мы также не можем сказать, что «Рома» входит в число фаворитов Лиги Европы. Нам нужно продолжать расти, срастаться как команда и привлекать больше игроков. Кроме того, этот турнир отличается от того, что был два года назад, и у нас один из самых сложных календарей. Нам предстоит сыграть с двумя хорошими командами, «Штутгартом» и «Лиллем», дома, а также несколько сложных выездных матчей на сложных стадионах. Мы должны стараться набирать очки в каждом матче, подходя к каждому из них по мере его приближения.

–​​​​​​​ Как дела у Пауло Дибалы и Леона Бэйли?

– Думаю, это будет после следующего перерыва на международные матчи, а не до него.

– Как себя чувствовал Лоренцо Пеллегрини после дерби? Сможет ли он завтра снова выйти на поле?

– Думаю, он сможет завтра играть. Все они могут снова выйти на поле через три дня. Очевидно, что он долго не играл. Матч, который мы сыграли на днях, возможно, оказал большее влияние, но я не думаю, что играть в двух матчах подряд — это проблема. Единственная проблема может заключаться в том, что слишком частая игра в этот период может увеличить риск травм. Важно выходить на матч в хорошей физической форме.

–​​​​​​​ Тренер «Ниццы» сказал, что он изучал вас в течение многих лет и что теперь он играет в футбол в стиле, похожем на ваш. Как вы к этому относитесь?

– Это всегда приятно. Я получил много признания, когда начал играть в Европе, как в Лиге Европы, так и в Лиге чемпионов. Быть источником вдохновения для хороших тренеров, даже в мелочах, заставляет меня чувствовать гордость. Я благодарен им за это.

– Завтра состоится матч между двумя командами, которые играют в похожей формации. Как вы планируете их победить?

– Я думаю, что это будет матч, в котором обе команды постараются добиться наилучшего результата. Когда две команды играют одинаково, все сводится к мелким деталям, но я ожидаю, что это будет открытая игра. Не думаю, что мы увидим две команды, пытающиеся удержать ничью.

–​​​​​​​ В чем Анхелино сейчас не дотягивает, учитывая, что вы часто его снимаете? И что еще может дать вам Костас Цимикас?

– Я не ломаю голову над качествами этих двух игроков. У нас 23 игрока, и это нормально, что мы их ротируем. Это касается не только этих двоих — как я уже говорил, нам нужно постараться расширить состав как можно больше, потому что нельзя играть 60 матчей с одними и теми же игроками. Анхелино не уступает. Как и Цимикас. Они играют похожим образом и не подходят для других позиций. Поэтому они оба будут играть в разное время, но не потому, что кому-то из них чего-то не хватает.

Матч между «Ниццей» и «Ромой» состоится 24 сентября в 22:00 по Киеву.

