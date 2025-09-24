Он забил гол. Судаков получил высокую оценку за матч Бенфики против Риу Аве
Анатолий Трубин не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности
Стали известны оценки за перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.
На домашнем стадионе в Лиссабоне Бенфика и Риу Аве разошлись миром (1:1)
Украинский хавбек Георгий Судаков забил гол и получил высокую оценку 8.1 от WhoScored. А вот в SofaScore даже поставили украинцу еще больше: 8.7.
Анатолий Трубин не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Его оценки: 6.0 от WhoScored, 6.5 от SofaScore.
Чемпионат Португалии. 1-й тур, 23 сентября
Бенфика – Риу Аве – 1:1
Голы: Судаков, 86 – Андре Луиж, 90+1
Оценки за матч от Whoscored
Оценки за матч от SofaScore
