Он забил гол. Судаков получил высокую оценку за матч Бенфики против Риу Аве

Стали известны оценки за перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.

На домашнем стадионе в Лиссабоне Бенфика и Риу Аве разошлись миром (1:1)

Украинский хавбек Георгий Судаков забил гол и получил высокую оценку 8.1 от WhoScored. А вот в SofaScore даже поставили украинцу еще больше: 8.7.

Анатолий Трубин не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Его оценки: 6.0 от WhoScored, 6.5 от SofaScore.

Чемпионат Португалии. 1-й тур, 23 сентября

Бенфика – Риу Аве – 1:1

Голы: Судаков, 86 – Андре Луиж, 90+1

Оценки за матч от Whoscored

Оценки за матч от SofaScore