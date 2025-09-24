Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Он забил гол. Судаков получил высокую оценку за матч Бенфики против Риу Аве
Португалия
24 сентября 2025, 01:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 02:02
120
0

Анатолий Трубин не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности

Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны оценки за перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.

На домашнем стадионе в Лиссабоне Бенфика и Риу Аве разошлись миром (1:1)

Украинский хавбек Георгий Судаков забил гол и получил высокую оценку 8.1 от WhoScored. А вот в SofaScore даже поставили украинцу еще больше: 8.7.

Анатолий Трубин не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Его оценки: 6.0 от WhoScored, 6.5 от SofaScore.

Чемпионат Португалии. 1-й тур, 23 сентября

Бенфика – Риу Аве – 1:1

Голы: Судаков, 86 – Андре Луиж, 90+1

Оценки за матч от Whoscored

Оценки за матч от SofaScore

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков оценки WhoScored SofaScore
