Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 19:19 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:22
В Кривбассе сделали откровенное заявление о Патрике ван Леувене

Нидерландский специалист требует от подопечных действовать в агрессивном ключе

В Кривбассе сделали откровенное заявление о Патрике ван Леувене
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Крайний полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал о разнице в принципах работы бывшего главного тренера Юрия Вернидуба и нынешнего наставника Патрика ван Леувена.

– При Юрии Николаевиче мы больше внимания уделяли обороне и выходу в атаку, – сказал Микитишин. – А при Патрике ван Леувене акцент делается на прессинге, на отборе мяча на чужой половине поля, что создает больше возможностей для взятия ворот.

Я бы сказал, что мы настроены на агрессивный футбол, только вперед, контроль мяча на чужой половине поля, чаще делать фланговые передачи, в общем, не давать сопернику времени на раздумья.

После шестого тура УПЛ «Кривбас» в турнирной таблице идет на четвертом месте, отставая от лидирующей тройки («Динамо», «Шахтер», «Колос») на два очка.

