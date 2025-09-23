Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с ключевым защитником
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 15:58 |
155
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с ключевым защитником

Максим Смиян подписал новый контракт с ровенским клубом

23 сентября 2025, 15:58 |
155
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с ключевым защитником
НК Верес. Максим Смиян

Ровенский Верес официально объявил о продлении контракта с защитником Максимом Смияном. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новое соглашение между 20-летним фланговым защитником и волками рассчитано до января 2028 года. О финансовых аспектах соглашения не сообщается.

В нынешнем сезоне Максим Смиян сыграл за Верес в семи матчах чемпионата УПЛ и Кубка Украины и отличился одним забитым мячом. Всего за полтора года в составе красно-черных футболист провел во всех турнирах 33 игры и забил 2 гола.

В нынешнем сезоне Верес занимает девятую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 6 сыгранных матчей.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ
Лука Мейреллиш стал самым молодым бразильцем в УПЛ после Невертона
Лидер Динамо – о матче с Александрией: «Пусть это останется в раздевалке»
Максим Смиян продление контракта Украинская Премьер-лига Верес Ровно чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо требует у Реала трансфер чемпиона мира. Цена вопроса – 120 млн евро
Футбол | 23 сентября 2025, 14:34 0
Алонсо требует у Реала трансфер чемпиона мира. Цена вопроса – 120 млн евро
Алонсо требует у Реала трансфер чемпиона мира. Цена вопроса – 120 млн евро

Алексис Макаллистер может покинуть «Ливерпуль»

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Бокс | 22 сентября 2025, 21:06 0
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»

Американец отреагировал на бой Кроуфорд – Альварес

Олег САЛЕНКО: «В бедах Динамо виноват тренер»
Футбол | 23.09.2025, 08:14
Олег САЛЕНКО: «В бедах Динамо виноват тренер»
Олег САЛЕНКО: «В бедах Динамо виноват тренер»
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Футбол | 23.09.2025, 09:15
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 26
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 24
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 14
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем