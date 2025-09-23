ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с ключевым защитником

Ровенский Верес официально объявил о продлении контракта с защитником Максимом Смияном. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, новое соглашение между 20-летним фланговым защитником и волками рассчитано до января 2028 года. О финансовых аспектах соглашения не сообщается.

В нынешнем сезоне Максим Смиян сыграл за Верес в семи матчах чемпионата УПЛ и Кубка Украины и отличился одним забитым мячом. Всего за полтора года в составе красно-черных футболист провел во всех турнирах 33 игры и забил 2 гола.

В нынешнем сезоне Верес занимает девятую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 6 сыгранных матчей.