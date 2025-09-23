Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав ЛУПАШКО – об отставке: «Все читают новости, кроме меня»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 16:54 |
Владислав ЛУПАШКО – об отставке: «Все читают новости, кроме меня»

Коуч пояснил важность победы в 6 туре УПЛ

Владислав ЛУПАШКО – об отставке: «Все читают новости, кроме меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко оценил важность победы над Оболонью (2:0) в контексте разговоров о возможной отставке, которые часто распространялись в СМИ на прошлой неделе.

– Насколько психологически важна победа над Оболонью, учитывая предварительные результаты и будущую игру с «Динамо»?

– Думаю, она в любом случае важна, ведь все читают новости. Кроме меня. Я их не читаю, не смотрю YouTube, но, конечно, до меня доходят какие-то слухи. Это давит на всех: на футболистов, тренеров и работников клуба.

Мы видим, как некоторые начинают терять веру в твою работу. Это нормально. Честно говоря, потерю веры я почувствовал в каждом звене. Но я убежден и очень этим доволен, что она не скрылась у тренерского штаба и игроков. Они продолжают верить в то, что мы делаем. Наши взаимоотношения на самом высоком уровне. Только вместе мы можем что-нибудь строить, за что-то бороться. Это важно, – сказал Лупашко.

Карпаты находятся на 11 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 7 баллов после 6 сыгранных матчей.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
