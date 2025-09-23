Матч Олимпия – Лесное был приостановлен из-за воздушной тревоги

23 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».

Игра началась в 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте команда гостей вышла вперед, реализовав пенальти. Забитым мячом отличился бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Рыбалка.

На 18-й минуте встреча была прервана из-за объявления воздушной тревоги в Полтавской области.