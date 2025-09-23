Кубок Украины23 сентября 2025, 13:24 | Обновлено 23 сентября 2025, 14:24
51
0
Матч Олимпия – Лесное был приостановлен из-за воздушной тревоги
Команды успели отыграть 18 минут
23 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Олимпия» и «Лесное».
Игра началась в 13:00 по Киеву.
На 12-й минуте команда гостей вышла вперед, реализовав пенальти. Забитым мячом отличился бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Сергей Рыбалка.
На 18-й минуте встреча была прервана из-за объявления воздушной тревоги в Полтавской области.
