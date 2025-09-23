Булеца забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ

26-летний полузащитник «Александрии» Сергей Булеца стал автором одного из самых быстрых голов в чемпионатах Украины. Счет в матче с «Динамо» (2:2) он открыл уже на 13-й секунде встречи. В истории УПЛ еще раньше поражали ворота соперников только 5 игроков.

К слову, рекорд ЧУ принадлежит экс-форварду «Александрии» Роману Яремчуку, который 30 октября 2016 года забил «Ворскле» через 7,4 секунды после начала игры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Украины