Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Булеца забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 13:40 | Обновлено 23 сентября 2025, 13:43
Булеца забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ

Счет в матче с «Динамо» хавбек «Александрии» открыл на 13-й секунде

ФК Александрия. Сергей Булеца (слева) против Тараса Михавко

26-летний полузащитник «Александрии» Сергей Булеца стал автором одного из самых быстрых голов в чемпионатах Украины. Счет в матче с «Динамо» (2:2) он открыл уже на 13-й секунде встречи. В истории УПЛ еще раньше поражали ворота соперников только 5 игроков.

К слову, рекорд ЧУ принадлежит экс-форварду «Александрии» Роману Яремчуку, который 30 октября 2016 года забил «Ворскле» через 7,4 секунды после начала игры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Украины

Секунда

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

7,4’’

Роман ЯРЕМЧУК

Александрия

30.10.2016

Ворскла (г)

2:2

8,9’’

Александр КОСЫРИН

Черноморец

01.03.2005

Металлист (д)

2:1

9,7’’

Алексей ГУЦУЛЯК

Днепр-1

27.11.2021

Ворскла (д)

5:1

9,8’’

БРАНДАУ

Шахтер

20.08.2005

Металлист (г)

5:1

12’’

Юрий ШТУРКО

Металлург З

22.09.2013

Днепр (д)

2:3

13’’

Артем ФЕДЕЦКИЙ

Карпаты

05.11.2011

Ильичевец (д)

3:0

13’’

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

27.07.2014

Металлург З (д)

2:0

13’’

ПАУЛИНЬЮ

Заря

26.05.2017

Черноморец (г)

1:0

13’’

Сергей БУЛЕЦА

Александрия

22.09.2025

Динамо (г)

2:2

14’’

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо

12.12.2016

Шахтер (д)

3:4

15’’

Александр СЕВИДОВ

Металлург Д

31.10.1999

Металлург З (г)

1:1

цифры и факты Сергей Булеца Александрия Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Battersea
Это автогол Моргуна.
+1
