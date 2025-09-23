Булеца забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ
Счет в матче с «Динамо» хавбек «Александрии» открыл на 13-й секунде
26-летний полузащитник «Александрии» Сергей Булеца стал автором одного из самых быстрых голов в чемпионатах Украины. Счет в матче с «Динамо» (2:2) он открыл уже на 13-й секунде встречи. В истории УПЛ еще раньше поражали ворота соперников только 5 игроков.
К слову, рекорд ЧУ принадлежит экс-форварду «Александрии» Роману Яремчуку, который 30 октября 2016 года забил «Ворскле» через 7,4 секунды после начала игры.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые голы в истории чемпионатов Украины
|
Секунда
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
7,4’’
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Александрия
|
30.10.2016
|
Ворскла (г)
|
2:2
|
8,9’’
|
Александр КОСЫРИН
|
Черноморец
|
01.03.2005
|
Металлист (д)
|
2:1
|
9,7’’
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Днепр-1
|
27.11.2021
|
Ворскла (д)
|
5:1
|
9,8’’
|
БРАНДАУ
|
Шахтер
|
20.08.2005
|
Металлист (г)
|
5:1
|
12’’
|
Юрий ШТУРКО
|
Металлург З
|
22.09.2013
|
Днепр (д)
|
2:3
|
13’’
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
Карпаты
|
05.11.2011
|
Ильичевец (д)
|
3:0
|
13’’
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
27.07.2014
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
13’’
|
ПАУЛИНЬЮ
|
Заря
|
26.05.2017
|
Черноморец (г)
|
1:0
|
13’’
|
Сергей БУЛЕЦА
|
Александрия
|
22.09.2025
|
Динамо (г)
|
2:2
|
14’’
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Динамо
|
12.12.2016
|
Шахтер (д)
|
3:4
|
15’’
|
Александр СЕВИДОВ
|
Металлург Д
|
31.10.1999
|
Металлург З (г)
|
1:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о несправедливой справедливости футбола
Не только о «Барселоне» и «Реале»