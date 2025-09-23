Во вторник, 23 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Барнсли» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Барнсли

Коллектив довольно неплохо начал новый сезон Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион). За 8 поединков команда набрала 16 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 6-е место в турнирной таблице. Отрыв от 1-го места составляет 4 очка на данный момент, однако у «Барнсли» есть игра в запасе.

Свое выступление в Кубке лиги коллектив начал с победы в серии пенальти матча против второлигового «Флитвуда» на стадии 1/32 финала. В следующем раунде турнира «Барнсли» победили «Ротергем» со счетом 2:1.

Брайтон

«Чайки» начали сезон очень неоднозначно. За 5 поединков Премьер-лиги им удалось одержать всего 1 победу – против «Ман Сити» в 3 туре. Также коллектив дважды проиграл в матчах против «Борнмута» и «Эвертона» и 2 раза сыграл вничью с «Фулгэмом» и «Тоттенгемом». С 5-ю баллами на счету «Брайтон» занимает 14-е место турнирной таблицы АПЛ.

В 1/32 финала Кубка английской лиги «чайки» разгромили «Оксфорд» из Чемпионшипа со счетом 6:0.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой еще в 2017 году в рамках Чемпионшипа. Тогда победу со счетом 2:0 одержал именно «Брайтон».

Интересные факты

«Барнсли» не проиграли ни в одном домашнем матче этого сезона. На счету команды 5 побед и 1 ничья.

«Брайтон» смог сохранить ворота сухими лишь в 1 из 6 официальных матчах этого сезона.

«Барнсли» в свою очередь пропускали в 9-х из 10 официальных поединках текущего сезона.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.53.