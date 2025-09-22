Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь ТИМЧЕНКО: «Ждем большего от людей, которые выходят на замену»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 20:46 | Обновлено 22 сентября 2025, 20:47
Игорь ТИМЧЕНКО: «Ждем большего от людей, которые выходят на замену»

Тренер СК «Полтава» прокомментировал поражение в матче с «Металлистом 1925»

СК Полтава. Игорь Тимченко

В поединке шестого тура УПЛ «Полтава» на своем поле со счетом 0:2 проиграла «Металлисту 1925». Результат матча прокомментировал тренер СК «Полтава» Игорь Тимченко.

«Ну конечно, что мы недовольны, потому что мы проиграли. Считаю, что начали игру мы недостаточно удачно. Пропустили мяч, да, с нарушением правил, но, мне кажется, мы несколько инертно начали. Затем после того, как получили такую ​​оплеуху, до первого пропущенного мяча со стандарта на 37-й минуте мы довольно неплохо играли. В принципе, равная игра, может несколько даже с нашим преимуществом. И потом пропущен мяч со стандарта. Наша ошибка, наше недоигрывание. И уже нам стало труднее. Второй тайм пытались отыграться, договаривались, что будем играть более агрессивно, но по большому счету нам Металлист 1925 во втором тайме не позволил ничего у своих ворот сделать.

Они сыграли достаточно надежно. Плюс мы уже раскрывались, и у них, конечно, появлялись моменты. В одном таком моменте они убили. Счет стал 2:0, и уже практически было ясно, что мы уже не сможем вытянуть эту игру. Ну, если подытоживать, я думаю, что хоть у нас сейчас и нет много травмированных игроков, но игроки, которые сейчас получили шанс, мы от них ждем большего. Большего и от тех людей, которые выходят на замену, и от попавших в состав. Шанс даем каждому, а вопрос в том, как они смогут его реализовать», – сказал Игорь Тимченко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава - Металлист 1925 Полтава Металлист 1925 Игорь Тимченко Младен Бартулович пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
