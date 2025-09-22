Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Золотой мяч 2025. Названы места с 20-го по 16-е: Винисиус и Левандовски
22 сентября 2025, 19:39
Золотой мяч 2025. Названы места с 20-го по 16-е: Винисиус и Левандовски

В третью пятерку с конца попали Лаутаро, Невеш, Мактоминей, Левандовски и Винисиус

Золотой мяч 2025. Названы места с 20-го по 16-е: Винисиус и Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая присуждается лучшему футболисту 2025 года.

Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.

Перед началом церемонии издание уже объявило, какие футболисты заняли в рейтинге места с 20-го по 16-е:

  • 20. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
  • 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
  • 18. Скотт Мактоминей (Наполи, Шотландия)
  • 17. Роберт Левандовски (Барселона, Польша)
  • 16. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)
