Золотой мяч 2025. Названы места с 20-го по 16-е: Винисиус и Левандовски
В третью пятерку с конца попали Лаутаро, Невеш, Мактоминей, Левандовски и Винисиус
Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая присуждается лучшему футболисту 2025 года.
Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.
Перед началом церемонии издание уже объявило, какие футболисты заняли в рейтинге места с 20-го по 16-е:
- 20. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
- 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
- 18. Скотт Мактоминей (Наполи, Шотландия)
- 17. Роберт Левандовски (Барселона, Польша)
- 16. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)
