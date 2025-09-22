Туран и Скрипник назвали составы команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ
Команды сыграют матч 6 тура УПЛ
22 сентября состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Заря Луганск.
Арда Туран и Виктор Скрипник определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба наставника выставили боевые составы на матч.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В прошлом сезоне горняки и мужики провели три очных противостояния: два в чемпионате Украины и одно в Кубке. Два матча выиграл Шахтер, еще одна игра (в УПЛ) завершилась со счётом 0:0.
В новой кампании УПЛ Шахтер за пять туров набрал 11 очков. У Зари в активе семь пунктов.
Туран и Скрипник определись со составами команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф раскритиковал современное «Динамо»
Чемпион и вице-чемпион второй раз за неделю выяснят отношения