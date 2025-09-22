Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран и Скрипник назвали составы команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 17:04 | Обновлено 22 сентября 2025, 17:08
Туран и Скрипник назвали составы команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ

Команды сыграют матч 6 тура УПЛ

Туран и Скрипник назвали составы команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ
Коллаж Sport.ua

22 сентября состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Заря Луганск.

Арда Туран и Виктор Скрипник определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба наставника выставили боевые составы на матч.

В прошлом сезоне горняки и мужики провели три очных противостояния: два в чемпионате Украины и одно в Кубке. Два матча выиграл Шахтер, еще одна игра (в УПЛ) завершилась со счётом 0:0.

В новой кампании УПЛ Шахтер за пять туров набрал 11 очков. У Зари в активе семь пунктов.

Туран и Скрипник определись со составами команд на матч Шахтер – Заря в УПЛ

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря стартовые составы Виктор Скрипник Арда Туран
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
