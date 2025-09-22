Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Точно в цель! Бабогло удвоил преимущество Карпат в матче с Оболонью
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 15:16 | Обновлено 22 сентября 2025, 15:17
ВИДЕО. Точно в цель! Бабогло удвоил преимущество Карпат в матче с Оболонью

Владислав выиграл борьбу у защитников «пивоваров», забив второй мяч в ворота хозяев

ФК Карпаты. Владислав Бабогло

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором киевская «Оболонь» играет против львовских «Карпат»

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи. Голом в свои ворота отличился защитник Оболони Андрей Ломницкий. Успех львовянам принесло стандартное положение. Ломницкий пытаясь сыграть надежно в защите, срезал мяч в свои ворота. Карпаты вышли вперед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте второй половины игры подопечные Владислава Лупашко удвоили преимущество. Денис Мирошниченко сделал хорошую подачу с углового, а Владислав Бабогло выиграл борьбу у защитников «пивоваров», забив второй мяч в ворота хозяев

Подопечные Александра Антоненко имеют в своем активе 8 зачетных пунктов и занимают 8 строчку турнирной таблицы после 5 туров. Карпаты находятся на 12 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 4 балла после 5 сыгранных матчей.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Оболонь - Карпаты Владислав Бабогло
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
