ВИДЕО. Точно в цель! Бабогло удвоил преимущество Карпат в матче с Оболонью

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором киевская «Оболонь» играет против львовских «Карпат»

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи. Голом в свои ворота отличился защитник Оболони Андрей Ломницкий. Успех львовянам принесло стандартное положение. Ломницкий пытаясь сыграть надежно в защите, срезал мяч в свои ворота. Карпаты вышли вперед.

На старте второй половины игры подопечные Владислава Лупашко удвоили преимущество. Денис Мирошниченко сделал хорошую подачу с углового, а Владислав Бабогло выиграл борьбу у защитников «пивоваров», забив второй мяч в ворота хозяев

Подопечные Александра Антоненко имеют в своем активе 8 зачетных пунктов и занимают 8 строчку турнирной таблицы после 5 туров. Карпаты находятся на 12 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 4 балла после 5 сыгранных матчей.