Евгений ПАВЛЮК: «Очень рад, что смог помочь команде и забил первый гол»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Павлюк прокомментировал победу над «Полтавой» (2:0) в матче 6-го тура УПЛ.

– Первый гол за новую команду, какие сейчас чувства и эмоции?

– Очень хорошие эмоции. Я очень давно хотел этого, много работаю над этим аспектом игры на тренировках и отрабатываю удары головой. Очень рад, что сегодня смог помочь команде и забил первый гол. Я думаю, что забитый мяч нас немного расслабил, но потом во втором тайме мы показали хорошую игру и забили второй раз.

– Мне кажется, что ты сегодня отработал и в защите, и в атаке на максимум.

– Спасибо, для меня каждая игра – это новый вызов, поэтому хочется в каждом матче работать только на максимум и показывать хорошую игру.

– Игра головой – это наработка с тренировок на стандартах? Расскажи немного подробнее об этом.

– Да, мы много работаем на тренировках. Для этого мы один раз в неделю отрабатываем угловые, подачи – все, чтобы забивать голы. Я считаю, что стандарты – это 50 процентов успеха.

– Если говорить в целом об игре, то у вас был очень быстрый гол на второй минуте, который не засчитали. А потом счет удалось открыть только под занавес первого тайма, что мешало? Игра была довольно вязкой и сложной, что было заметно.

– Да, мы знали, что будет такая игра. Потому что команда из Полтавы очень хорошо работает в защите. Они работают, как мы знаем, один в один, но мы создали очень много моментов, что в первом тайме, что во втором тайме. Поэтому, считаю, что мы заслуженно сегодня победили, ведь мы много работаем на тренировках, чтобы побеждать в каждом матче.