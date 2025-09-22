Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений ПАВЛЮК: «Очень рад, что смог помочь команде и забил первый гол»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 19:19 |
70
0

Евгений ПАВЛЮК: «Очень рад, что смог помочь команде и забил первый гол»

Защитник «Металлиста 1925» прокомментировал победу над «Полтавой»

22 сентября 2025, 19:19 |
70
0
Евгений ПАВЛЮК: «Очень рад, что смог помочь команде и забил первый гол»
ФК Металлист 1925. Евгений Павлюк

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Павлюк прокомментировал победу над «Полтавой» (2:0) в матче 6-го тура УПЛ.

– Первый гол за новую команду, какие сейчас чувства и эмоции?

– Очень хорошие эмоции. Я очень давно хотел этого, много работаю над этим аспектом игры на тренировках и отрабатываю удары головой. Очень рад, что сегодня смог помочь команде и забил первый гол. Я думаю, что забитый мяч нас немного расслабил, но потом во втором тайме мы показали хорошую игру и забили второй раз.

– Мне кажется, что ты сегодня отработал и в защите, и в атаке на максимум.

– Спасибо, для меня каждая игра – это новый вызов, поэтому хочется в каждом матче работать только на максимум и показывать хорошую игру.

– Игра головой – это наработка с тренировок на стандартах? Расскажи немного подробнее об этом.

– Да, мы много работаем на тренировках. Для этого мы один раз в неделю отрабатываем угловые, подачи – все, чтобы забивать голы. Я считаю, что стандарты – это 50 процентов успеха.

– Если говорить в целом об игре, то у вас был очень быстрый гол на второй минуте, который не засчитали. А потом счет удалось открыть только под занавес первого тайма, что мешало? Игра была довольно вязкой и сложной, что было заметно.

– Да, мы знали, что будет такая игра. Потому что команда из Полтавы очень хорошо работает в защите. Они работают, как мы знаем, один в один, но мы создали очень много моментов, что в первом тайме, что во втором тайме. Поэтому, считаю, что мы заслуженно сегодня победили, ведь мы много работаем на тренировках, чтобы побеждать в каждом матче.

По теме:
ВИДЕО. Как Изаки Силва принес Шахтеру победу в матче с Зарей на 87-й минуте
Шахтер – Заря – 1:0. Горняки вырвали победу на 87-й. Видео гола и обзор
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Полтава - Металлист 1925 Евгений Павлюк
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22 сентября 2025, 05:05 1
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала

Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом

Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Футбол | 22 сентября 2025, 13:31 16
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – об ожидаемых проблемах украинского форварда в Риме

ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Футбол | 22.09.2025, 00:02
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Футбол | 22.09.2025, 19:27
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем