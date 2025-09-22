Трансфер готовят на зиму. На Довбика нацелился европейский топ-клуб
Украинский форвард может продолжить карьеру в Милане
«Милан» не потерял интерес к украинскому форварду римской «Ромы» Артему Довбику, сообщает asromalive.it.
По информации источника, главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри недоволен игрой на старте сезона нападающего своей команды Сантьяго Хименеса, из-за чего клуб уже рассматривает возможность его продажи зимой.
Заменить мексиканца в «Милане» может именно Довбик. В январе «россонери» вполне могут сделать новую попытку подписать 28-летнего украинца, который потерял место в стартовом составе «Ромы».
Сообщалось, что оба клуба готовы заплатить за Довбика 28 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Серхио Бускетс повесит бутсы на гвоздь в конце 2025 года
Сергей Станиславович готов возглавить «Панатинаикос»