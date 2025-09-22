Вадим СИДУН: «Очень тяжело проигрывать, забив четыре гола»

В матче шестого тура УПЛ «Эпицентр» со счетом 4:5 проиграл «Кривбассу». Результат противостояния прокомментировал нападающий «Эпицентра» Вадим Сидун.

«Чувствую максимально усталость, максимально разочарованы тем, что не смогли забить. У меня был момент в конце, не забил. Я не могу даже передать свои эмоции. Просто 5:4 проигрывать, забив четыре гола, это очень тяжело.

Что сказал тренер в раздевалке? Поддержал нас. У нас много игр, много возможностей. Мы будем ими пользоваться.

Забитый гол? Ну, я должен это делать. Я же нападающий. Если бы я это не делал, это уже было бы по-другому. Я даже не могу в кучу свои эмоции сложить и после этого матча даже что-то сказать. Я был рад, что забил, но 5:3 нужно было еще забивать и не один и не два.

Для болельщиков большие результаты – всегда хорошие эмоции. Они получают отличные эмоции. А для нас 5:4 это очень тяжело. Это эмоционально и физически очень тяжело», – сказал Вадим Сидун.