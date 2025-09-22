Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вадим СИДУН: «Очень тяжело проигрывать, забив четыре гола»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 12:49 | Обновлено 22 сентября 2025, 12:51
130
0

Вадим СИДУН: «Очень тяжело проигрывать, забив четыре гола»

Игрок «Эпицентра» поделился впечатлениями о матче с «Кривбассом»

22 сентября 2025, 12:49 | Обновлено 22 сентября 2025, 12:51
130
0
Вадим СИДУН: «Очень тяжело проигрывать, забив четыре гола»
ФК Эпицентр. Вадим Сидун

В матче шестого тура УПЛ «Эпицентр» со счетом 4:5 проиграл «Кривбассу». Результат противостояния прокомментировал нападающий «Эпицентра» Вадим Сидун.

«Чувствую максимально усталость, максимально разочарованы тем, что не смогли забить. У меня был момент в конце, не забил. Я не могу даже передать свои эмоции. Просто 5:4 проигрывать, забив четыре гола, это очень тяжело.

Что сказал тренер в раздевалке? Поддержал нас. У нас много игр, много возможностей. Мы будем ими пользоваться.

Забитый гол? Ну, я должен это делать. Я же нападающий. Если бы я это не делал, это уже было бы по-другому. Я даже не могу в кучу свои эмоции сложить и после этого матча даже что-то сказать. Я был рад, что забил, но 5:3 нужно было еще забивать и не один и не два.

Для болельщиков большие результаты – всегда хорошие эмоции. Они получают отличные эмоции. А для нас 5:4 это очень тяжело. Это эмоционально и физически очень тяжело», – сказал Вадим Сидун.

По теме:
Команды возвращаются. Известно, когда обновится матч Оболонь – Карпаты
ФОТО. Шахтер провел финальную тренировку перед матчем с Зарей
Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Кривбасс Вадим Сидун
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 50
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

Букмекеры выбрали фаворита на получение Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 13:54 1
Букмекеры выбрали фаворита на получение Золотого мяча 2025
Букмекеры выбрали фаворита на получение Золотого мяча 2025

Главным претендентом на награду считается Усман Дембеле

Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»
Футбол | 22.09.2025, 09:40
Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»
Сергей ТКАЧЕНКО: «Сборная Украины выиграет у Исландии и все перевернется»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
21.09.2025, 15:45
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
21.09.2025, 15:28 6
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
20.09.2025, 12:58 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем