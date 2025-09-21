ВИДЕО. Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе

Вечером 21 сентября проходит матч 5-го тура испанской Ла Лиги.

Барселона принимает Хетафе на стадионе Йохана Кройфа.

На 63-й минуте Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе (3:0).

ГОЛ! 3:0. Дани Ольмо, 63 мин

