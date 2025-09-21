Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе
Испания
21 сентября 2025, 23:34 | Обновлено 21 сентября 2025, 23:38
ВИДЕО. Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе

На 63-й минуте каталонская команда забила третий гол в матча Ла Лиги

ВИДЕО. Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Вечером 21 сентября проходит матч 5-го тура испанской Ла Лиги.

Барселона принимает Хетафе на стадионе Йохана Кройфа.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 63-й минуте Дани Ольмо довел до разгромного перевес Барселоны над Хетафе (3:0).

ГОЛ! 3:0. Дани Ольмо, 63 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
