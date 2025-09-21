Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал не проигрывает Манчестер Сити уже пять матчей АПЛ подряд
Англия
21 сентября 2025, 21:32 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:33
135
0

Арсенал не проигрывает Манчестер Сити уже пять матчей АПЛ подряд

Как и в Бильбао, Габриэль Мартинелли вышел на замену и забил гол

Арсенал не проигрывает Манчестер Сити уже пять матчей АПЛ подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Арсенал» не проигрывает «Манчестер Сити» уже в пяти матчах АПЛ подряд (3 победы и 2 ничьи). Главный тренер «канониров» Микель Артета стал первым, кто не проиграл 5 матчей подряд в АПЛ команде Пепа Гвардиолы.

«Арсенал» не проигрывает уже в 12 домашних матчах АПЛ подряд командам «большой шестерки» (10 побед, 2 ничьи).

«Манчестер Сити» третий матч подряд вышел на матч с одинаковым стартовым составом. Это произошло впервые с сентября 2021 года и в третий раз под руководством Пепа Гвардиолы в целом.

«Арсенал» пропустил свой самый быстрый гол (9 мин) в АПЛ за последние 12 месяцев. В предыдущий раз год назад это произошло также на 9-й минуте, и тогда так же забил Эрлинг Холанд.

Габриэль Мартинелли во втором матче подряд вышел на замену и забил гол за «Арсенал». Первый был во вторник против «Атлетика» в Бильбао. За эти две игры Мартинелли сыграл всего 28 минут.

По теме:
Холанд догнал Стерлинга по количеству голов в составе Манчестер Сити
Габриэл Мартинелли продолжил уникальную серию за Арсенал
Холанд догнал Сульшера по количеству голов в АПЛ
Алан Ширер Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Микель Артета
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
