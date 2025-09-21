Арсенал не проигрывает Манчестер Сити уже пять матчей АПЛ подряд
Как и в Бильбао, Габриэль Мартинелли вышел на замену и забил гол
В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
«Арсенал» не проигрывает «Манчестер Сити» уже в пяти матчах АПЛ подряд (3 победы и 2 ничьи). Главный тренер «канониров» Микель Артета стал первым, кто не проиграл 5 матчей подряд в АПЛ команде Пепа Гвардиолы.
«Арсенал» не проигрывает уже в 12 домашних матчах АПЛ подряд командам «большой шестерки» (10 побед, 2 ничьи).
«Манчестер Сити» третий матч подряд вышел на матч с одинаковым стартовым составом. Это произошло впервые с сентября 2021 года и в третий раз под руководством Пепа Гвардиолы в целом.
«Арсенал» пропустил свой самый быстрый гол (9 мин) в АПЛ за последние 12 месяцев. В предыдущий раз год назад это произошло также на 9-й минуте, и тогда так же забил Эрлинг Холанд.
Габриэль Мартинелли во втором матче подряд вышел на замену и забил гол за «Арсенал». Первый был во вторник против «Атлетика» в Бильбао. За эти две игры Мартинелли сыграл всего 28 минут.
9 - Erling Haaland's opener is the earliest goal Arsenal have conceded in the Premier League since September 2024, in what was also a ninth minute goal scored by Erling Haaland. Nemesis. pic.twitter.com/lGHKS30I0z— OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2025
Tuesday: Gabriel Martinelli comes off the bench to save Arsenal with a goal and assist to defeat Athletic Club 2-0.— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 21, 2025
Sunday: Gabriel Martinelli comes off the bench to save Arsenal and a rescue a point to Man City with a late goal.
Impact 👊 pic.twitter.com/q3VEXgp4HY
Mikel Arteta is the first EVER manager to go five consecutive league games unbeaten against Pep Guardiola.— Squawka (@Squawka) September 21, 2025
The apprentice really has become the master. 🎓 pic.twitter.com/yJyXBhlfm2
Arsenal are unbeaten in their last 12 games vs Big 6 opponents at home in the Prem.— StatMuse FC (@statmusefc) September 21, 2025
W10 D2 L0 pic.twitter.com/47CebExxVT
