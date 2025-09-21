Диназ – Ребел – 0:1. Тяжелая победа киевлян. Видео гола и обзор матча

Во Второй лиге прошли матчи девятого тура. Киевский «Ребел» обыграл «Диназ» благодаря голу с пенальти.

Сезон для «Диназа» проходит неудачно. Команда Александра Головко не набрала ни одного очка.

При этом победа не далась «Ребелу» легко. Команда добыла три очка, благодаря голу с пенальти.

Вторая лига. 9-й тур, 20 сентября

Диназ – Ребел – 0:1

Гол: Бодня, 24 (пенальти)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча