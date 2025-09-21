Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Диназ – Ребел – 0:1. Тяжелая победа киевлян. Видео гола и обзор матча
Вторая лига
Диназ
20.09.2025 12:00 – FT 0 : 1
Ребел Киев
Украина. Вторая лига
21 сентября 2025, 16:38 | Обновлено 21 сентября 2025, 16:40
14
0

Диназ – Ребел – 0:1. Тяжелая победа киевлян. Видео гола и обзор матча

«Диназ» оказал упорное сопротивление одному из лидеров группы Б

21 сентября 2025, 16:38 | Обновлено 21 сентября 2025, 16:40
14
0
Диназ – Ребел – 0:1. Тяжелая победа киевлян. Видео гола и обзор матча
ФК Ребел

Во Второй лиге прошли матчи девятого тура. Киевский «Ребел» обыграл «Диназ» благодаря голу с пенальти.

Сезон для «Диназа» проходит неудачно. Команда Александра Головко не набрала ни одного очка.

При этом победа не далась «Ребелу» легко. Команда добыла три очка, благодаря голу с пенальти.

Вторая лига. 9-й тур, 20 сентября

Диназ – Ребел – 0:1

Гол: Бодня, 24 (пенальти)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

24’
ГОЛ ! С пенальти забил Роман Бодня (Ребел Киев).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Ребел Киев Диназ Вышгород Роман Бодня
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
