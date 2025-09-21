20.09.2025 12:00 – FT 0 : 1
Диназ – Ребел – 0:1. Тяжелая победа киевлян. Видео гола и обзор матча
«Диназ» оказал упорное сопротивление одному из лидеров группы Б
Во Второй лиге прошли матчи девятого тура. Киевский «Ребел» обыграл «Диназ» благодаря голу с пенальти.
Сезон для «Диназа» проходит неудачно. Команда Александра Головко не набрала ни одного очка.
При этом победа не далась «Ребелу» легко. Команда добыла три очка, благодаря голу с пенальти.
Вторая лига. 9-й тур, 20 сентября
Диназ – Ребел – 0:1
Гол: Бодня, 24 (пенальти)
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Роман Бодня (Ребел Киев).
