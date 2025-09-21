МОЙЕС: «Пока мы заставляем топ-команды бороться – мы движемся правильно»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес подвел итоги принципиального матча с «Ливерпулем» в пятом туре Английской Премьер-лиги.

«Ириски» на своем поле устроили непростое испытание сопернику, однако уступили со счетом 1:2.

«Я просто разочарован, что мы, возможно, не извлекли из этого что-то большее. После того как пропустили два гола, нам всегда было тяжело вернуться в игру. Но мы держались, снова вошли в матч и завершили его относительно сильно.

Первая половина была слабой, мы это признаем, и, вероятно, тактически мы сделали не всё так правильно, как должны были. Нужно было больше давить на соперника, чем мы это делали, и во втором тайме мы это показали – и это дало результат.

Мы создали моменты и даже имели гол и несколько ударов в первом тайме. Нам не хватило той настоящей хладнокровности, которая была у соперника в их эпизодах. Но мы вернулись в игру – и вполне заслуженно. Я хвалю игроков за их стойкость и за то, что они боролись до конца. Считаю, что во втором тайме они проявили больше решимости и самоотдачи.

Мы меняем стиль игры, и на это нужно время, но пока мы заставляем топовые команды бороться, это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. Атмосфера на трибунах была великолепной. Да, болельщики были разочарованы нашей игрой в первом тайме, но после второй половины, думаю, могли сказать: «Вот это уже больше похоже на нас, на то, что мы показывали в течение сезона».

Я надеюсь, что с моего прихода у нас есть команда преданная и энергичная. Мы стараемся добавить качества, чтобы забивать больше голов. Но при этом не хотим потерять ту стойкость и жёсткость, которые также есть в нашем составе. Поэтому мы стараемся объединить все это, чтобы добиваться лучших результатов. Сегодня нам немного не хватило. Огромное спасибо всем болельщикам, которые приехали нас поддержать», – сказал Мойес.