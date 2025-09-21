Зинченко без слов отреагировал на дебютный гол Судакова за Бенфику

Украинский полузащитник Георгий Судаков забил дебютный гол за лиссабонскую Бенфику, поразив ворота AVS (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо во главе «орлов».

После игры Георгий опубликовал сообщение в Instagram, где поделился эмоциями победы «орлов». В комментариях его приветствовали игроки национальной сборной Украины. Одним из таких оказался Александр Зинченко, без слов отреагировавший на успех Георгия.

Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии.