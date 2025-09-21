Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
2

Зинченко без слов отреагировал на дебютный гол Судакова за Бенфику

Александр написал комментарий под постом Георгия

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник Георгий Судаков забил дебютный гол за лиссабонскую Бенфику, поразив ворота AVS (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо во главе «орлов».

После игры Георгий опубликовал сообщение в Instagram, где поделился эмоциями победы «орлов». В комментариях его приветствовали игроки национальной сборной Украины. Одним из таких оказался Александр Зинченко, без слов отреагировавший на успех Георгия.

Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии.

По теме:
Зинченко дал обещание после провального матча за Ноттингем в АПЛ
МОУРИНЬО: «Я приехал в Бенфику не для того, чтобы раздражать Порту»
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков AVS Александр Зинченко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Перець
Далі назва наступної статті Судаков вітаємо Зінченка теж з дебютним голом
Ответить
+2
Перший Серед Рівних
Останній команді ліги і я забити можу. Побачимо шо він буде показувати із сильнішими суперниками.
Ответить
+1
