Португалия21 сентября 2025, 09:12 |
1241
2
Зинченко без слов отреагировал на дебютный гол Судакова за Бенфику
Александр написал комментарий под постом Георгия
21 сентября 2025, 09:12 |
1241
2
Украинский полузащитник Георгий Судаков забил дебютный гол за лиссабонскую Бенфику, поразив ворота AVS (3:0) в первом матче Жозе Моуриньо во главе «орлов».
После игры Георгий опубликовал сообщение в Instagram, где поделился эмоциями победы «орлов». В комментариях его приветствовали игроки национальной сборной Украины. Одним из таких оказался Александр Зинченко, без слов отреагировавший на успех Георгия.
Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 сентября 2025, 08:56 0
Рэй Мерсер вспомнил, как его удивил Кличко
Футбол | 21 сентября 2025, 10:04 0
Ольга опровергла слухи
Футбол | 20.09.2025, 23:32
Футбол | 21.09.2025, 09:36
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Далі назва наступної статті Судаков вітаємо Зінченка теж з дебютним голом
Останній команді ліги і я забити можу. Побачимо шо він буде показувати із сильнішими суперниками.
Популярные новости
20.09.2025, 04:21
20.09.2025, 07:32 38
20.09.2025, 18:10 18
20.09.2025, 04:40 5
19.09.2025, 10:28 56
20.09.2025, 02:30 1
19.09.2025, 19:59 1
20.09.2025, 06:50 52