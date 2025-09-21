Это фиаско! Известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 сентября 2025, 03:52 |
Украинец слабо провел матч шестого тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон», в составе которого выступает украинский защитник Виталий Миколенко, в матче шестого тура Английской Премьер-лиги минимально уступил «Ливерпулю» в мерсисайдском дерби (1:2).

26-летний футболист вышел в стартовом составе «ирисок» и отыграл 86 минут. Защитник сборной Украины оценку 6.1 от популярных статистических порталов.

За отведенное время на поле Виталий 46 раз коснулся мяча, отдал 19 точных передач из 26 попыток (73%), 1 заблокированный удар, выполнил 3 навеса и 4 выноса. Выиграл 1 дуэль из 6 (17%), совершил 1 отбор, сделал 3 подбора, 3 фола, 1 созданный момент и допустил 13 потерь мяча.

Виталий Миколенко оценки Английская Премьер-лига Ливерпуль Эвертон Ливерпуль - Эвертон чемпионат Англии по футболу
