«Эвертон», в составе которого выступает украинский защитник Виталий Миколенко, в матче шестого тура Английской Премьер-лиги минимально уступил «Ливерпулю» в мерсисайдском дерби (1:2).

26-летний футболист вышел в стартовом составе «ирисок» и отыграл 86 минут. Защитник сборной Украины оценку 6.1 от популярных статистических порталов.

За отведенное время на поле Виталий 46 раз коснулся мяча, отдал 19 точных передач из 26 попыток (73%), 1 заблокированный удар, выполнил 3 навеса и 4 выноса. Выиграл 1 дуэль из 6 (17%), совершил 1 отбор, сделал 3 подбора, 3 фола, 1 созданный момент и допустил 13 потерь мяча.

Это фиаско! Известна оценка Миколенко за матч против Ливерпуля в АПЛ