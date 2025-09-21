Руслан КОСТЫШИН: «Матч с Вересом? Тут мучились и Динамо, и Шахтер»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 01:37 |
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

НК Верес. Руслан Костышин

Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин поделился эмоциями после матча шестого тура УПЛ, где его команда сыграла вничью с ровенским «Вересом».

– Хорошая игра в исполнении обеих команд. Возможно, не так зрелищна, как хотелось бы болельщикам. Но Верес – не простой соперник. С ними страдали Динамо и Шахтер. Так почему мы не должны мучиться? Мы еще не такая команда, чтобы легко обыгрывать подобных соперников.

Пытались играть первым номером, какие атаки проходили, какие нет. Но сегодня очень сильно похвалил свою команду. Потому что команда разочарована этой ничьей. Это здорово. Это означает, что они почувствовали вкус побед.

Момент Андрея Цурикова на старте игры? Если бы он попал в ногу Юрия Климчука – это был бы супергол, это суперкомбинация. Должен ли он бить? Не знаю, принял ли такое решение, просто технически не сумел выполнить.

Почему после игры пошел на трибуну с болельщиками Вереса? Мои футболисты туда пошли. А я защищаю своих футболистов. Болельщики вели себя несколько эксцентрично. Это болельщики – имеют право. Но я защищаю свою команду, – сказал Костышин.

На нашем сайте доступен обзор матча Колос – Верес, где команды не смогли поразить ворота друг друга.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Верес Руслан Костышин
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
