Саудовская Аравия
21 сентября 2025, 01:04
Роналду вышел на 9-е место в истории по количеству сыгранных матчей за клуб

Рекордсмен мира Фабио также сыграл очередной матч

Роналду вышел на 9-е место в истории по количеству сыгранных матчей за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Рияд» со счетом 5:1.

Дублем в этой игре отметился Криштиану Роналду, который теперь имеет 945 голов в карьере.

Также этот матч стал для португальца 1065-м в клубной карьере. По этому показателю Роналду сравнялся с Джалмой и делит с ним теперь 9-е место среди всех игроков в истории футбола.

Рекордсменом по количеству матчей за клубы является бразильский вратарь «Флуминенсе» Фабио, который в недавнем матче чемпионата Бразилии против «Витории» сыграл 1381-й матч.

Игроки с наибольшим количеством матчей за клубы

  • 1381 – Фабио (Бразилия)
  • 1239 – Питер Шилтон (Англия)
  • 1217 – Рожерио Сени (Бразилия)
  • 1160 – Томми Гатчисон (Шотландия)
  • 1137 – Пол Бесток (Англия)
  • 1108 – Марселиньо Парайба (Бразилия)
  • 1080 – Тони Форд (Англия)
  • 1067 – Джейми Картон (Англия)
  • 1065 – Джалма Сантос (Бразилия)
  • 1065 – Криштиану Роналду (Португалия)
