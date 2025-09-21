Роналду вышел на 9-е место в истории по количеству сыгранных матчей за клуб
Рекордсмен мира Фабио также сыграл очередной матч
В матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Рияд» со счетом 5:1.
Дублем в этой игре отметился Криштиану Роналду, который теперь имеет 945 голов в карьере.
Также этот матч стал для португальца 1065-м в клубной карьере. По этому показателю Роналду сравнялся с Джалмой и делит с ним теперь 9-е место среди всех игроков в истории футбола.
Рекордсменом по количеству матчей за клубы является бразильский вратарь «Флуминенсе» Фабио, который в недавнем матче чемпионата Бразилии против «Витории» сыграл 1381-й матч.
Игроки с наибольшим количеством матчей за клубы
- 1381 – Фабио (Бразилия)
- 1239 – Питер Шилтон (Англия)
- 1217 – Рожерио Сени (Бразилия)
- 1160 – Томми Гатчисон (Шотландия)
- 1137 – Пол Бесток (Англия)
- 1108 – Марселиньо Парайба (Бразилия)
- 1080 – Тони Форд (Англия)
- 1067 – Джейми Картон (Англия)
- 1065 – Джалма Сантос (Бразилия)
- 1065 – Криштиану Роналду (Португалия)
