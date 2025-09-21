Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первый тайм на Олд Траффорд между МЮ и Челси вошел в историю АПЛ
Англия
21 сентября 2025, 01:40 |
Первый тайм на Олд Траффорд между МЮ и Челси вошел в историю АПЛ

В первой половине игры было забито 2 гола, получено 2 удаления и сделано 3 замены

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Челси» стал первой командой в истории АПЛ, в составе которой были сделаны 3 замены в первые 21 минуту матча.

Лишь в третий раз под руководством Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» забил дважды в первом тайме матча АПЛ. Две предыдущие подобные игры были в прошлом сезоне против «Эвертона» и «Ипсвича».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» стал первым с 2014 года («Кристал Пэлас» – «Челси»), в котором в первом тайме были удалены игроки обеих команд.

Также этот матч стал первым в истории АПЛ, в котором в первом тайме были забиты 2+ гола, получены 2+ красные карточки и сделаны 2+ замены.

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед - Челси
