Первый тайм на Олд Траффорд между МЮ и Челси вошел в историю АПЛ
В первой половине игры было забито 2 гола, получено 2 удаления и сделано 3 замены
В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
«Челси» стал первой командой в истории АПЛ, в составе которой были сделаны 3 замены в первые 21 минуту матча.
Лишь в третий раз под руководством Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» забил дважды в первом тайме матча АПЛ. Две предыдущие подобные игры были в прошлом сезоне против «Эвертона» и «Ипсвича».
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» стал первым с 2014 года («Кристал Пэлас» – «Челси»), в котором в первом тайме были удалены игроки обеих команд.
Также этот матч стал первым в истории АПЛ, в котором в первом тайме были забиты 2+ гола, получены 2+ красные карточки и сделаны 2+ замены.
3 - Chelsea are the first team in Premier League history to make as many as three substitutions in the opening 21 minutes of a game. Hooked. pic.twitter.com/MaIl0tqYHx— OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2025
🔢Since Ruben Amorim took charge, it’s only the third time Man Utd have scored twice in the first half of a #PL match.— playmakerstats (@playmaker_EN) September 20, 2025
▪️v Everton (24/25)
▪️v Ipswich (24/25)
▪️v CHELSEA (25/26)#MUFC #GGMU #MUNCHE pic.twitter.com/jwox8Flfz2
Man Utd vs. Chelsea is the first Premier League game to see both sides have a player sent off in the first half since Crystal Palace vs. Chelsea in October 2014. 🟥🟥 https://t.co/vmpJkRywCW— Squawka (@Squawka) September 20, 2025
2 - Manchester United v Chelsea is the first match in Premier League history to see 2+ goals, 2+ red cards AND 2+ substitutions in the first half. Eventful. pic.twitter.com/qjhIsdf16U— OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Родриго хочет вернуться на правый фланг атаки
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ