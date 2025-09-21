Где смотреть онлайн матч 6-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Рух

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Рух».

Местом проведения футбольного поединка станет стадион «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

Обслуживать встречу будет Артем Михайлюк, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Перед матчем ЛНЗ находится на 10-й позиции в турнирной таблице, имея в активе семь очков. У львовского клуба дела идут значительно хуже – 16-е место и три балла.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

