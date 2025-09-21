Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 6-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Рух
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 00:39 |
8
0

Поединок Премьер-лиги состоится 21 сентября в 15:30 по киевскому времени

УПЛ

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Рух».

Местом проведения футбольного поединка станет стадион «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

Обслуживать встречу будет Артем Михайлюк, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Перед матчем ЛНЗ находится на 10-й позиции в турнирной таблице, имея в активе семь очков. У львовского клуба дела идут значительно хуже – 16-е место и три балла.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «Матч с Вересом? Тут мучились и Динамо, и Шахтер»
Олег ШАНДРУК: «Матч с Колосом? Считаю этот результат положительным»
ЛНЗ – Рух. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
