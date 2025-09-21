Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 сентября 2025, 00:30 |
ФОТО. Жена вратаря сборной Украины впечатлила своей красотой

Марина Галаган показывает насколько Анатолию Трубину повезло...

ФОТО. Жена вратаря сборной Украины впечатлила своей красотой
Instagram. Марина Галаган

Возлюбленная вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина снова покорила фанатов.

Марина Галаган выложила черно-белое фото в облегающем платье, которое подчеркивает ее талию и изящные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Анатолий и Марина вместе с 2018 года, когда голкипер ещё выступал в академии «Шахтера».

В апреле 2024 года футболист сделал ей предложение, а 24 декабря того же года пара сыграла свадьбу.

Пока детей у супругов нет, но их история любви уже давно вызывает интерес у поклонников.

