ФОТО. Жена вратаря сборной Украины впечатлила своей красотой

Возлюбленная вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина снова покорила фанатов.

Марина Галаган выложила черно-белое фото в облегающем платье, которое подчеркивает ее талию и изящные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Анатолий и Марина вместе с 2018 года, когда голкипер ещё выступал в академии «Шахтера».

В апреле 2024 года футболист сделал ей предложение, а 24 декабря того же года пара сыграла свадьбу.

Пока детей у супругов нет, но их история любви уже давно вызывает интерес у поклонников.