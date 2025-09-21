Другие новости21 сентября 2025, 00:30 |
490
0
ФОТО. Жена вратаря сборной Украины впечатлила своей красотой
Марина Галаган показывает насколько Анатолию Трубину повезло...
21 сентября 2025, 00:30 |
490
0
Возлюбленная вратаря «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина снова покорила фанатов.
Марина Галаган выложила черно-белое фото в облегающем платье, которое подчеркивает ее талию и изящные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Анатолий и Марина вместе с 2018 года, когда голкипер ещё выступал в академии «Шахтера».
В апреле 2024 года футболист сделал ей предложение, а 24 декабря того же года пара сыграла свадьбу.
Пока детей у супругов нет, но их история любви уже давно вызывает интерес у поклонников.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2025, 00:31 0
Доминик Северак объяснил логику парижан
Футбол | 20 сентября 2025, 07:32 38
С Владислава сняли автогол
Футбол | 20.09.2025, 19:48
Бокс | 20.09.2025, 04:21
Футбол | 20.09.2025, 03:44
Комментарии 0
Популярные новости
19.09.2025, 03:21 8
20.09.2025, 06:50 49
19.09.2025, 19:59 1
19.09.2025, 09:02 34
19.09.2025, 07:36 4
19.09.2025, 06:55 12
20.09.2025, 07:52 2
19.09.2025, 01:25 3