Напряженная концовка. Статистика матча Манчестер Юнайтед – Челси
Два удаления, три гола и безумие на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» в большинстве доминировал над лондонским «Челси» в первом тайме. После удаления Каземиро «пенсионеры» перехватили преимущество, однако не смогли дожать «красных дьяволов» до конца.
20 сентября состоялась игра 5-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Статистика
Манчестер Юнайтед – Челси
- Владение мячом: 41% – 59%
- Ожидаемые голы (xG): 1.74 – 0.39
- Большие шансы: 2 – 1
- Удары по воротам: 11 – 5
- Удары в створ ворот: 4 – 1
- Сейвы: 0 – 2
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -0.41 – -0.20
- Угловые: 5 – 5
- Фолы: 13 – 14
- Передачи: 367 – 538
- Точные передачи: 287 – 455
- Отборы мяча: 21 – 15
- Штрафные удары: 14 – 13
- Офсайды: 3 – 2
- Желтые карточки: 2 – 5
- Красные карточки: 1 – 1
Сейчас команда Рубена Аморима (7 очков) располагается на 9-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как подопечные Энцо Марески (8 очков) оказались на 6-й позиции.
