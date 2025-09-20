Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Напряженная концовка. Статистика матча Манчестер Юнайтед – Челси
Англия
Напряженная концовка. Статистика матча Манчестер Юнайтед – Челси

Два удаления, три гола и безумие на «Олд Траффорд»

Напряженная концовка. Статистика матча Манчестер Юнайтед – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в большинстве доминировал над лондонским «Челси» в первом тайме. После удаления Каземиро «пенсионеры» перехватили преимущество, однако не смогли дожать «красных дьяволов» до конца.

20 сентября состоялась игра 5-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Статистика

Манчестер Юнайтед – Челси

  • Владение мячом: 41% – 59%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.74 – 0.39
  • Большие шансы: 2 – 1
  • Удары по воротам: 11 – 5
  • Удары в створ ворот: 4 – 1
  • Сейвы: 0 – 2
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -0.41 – -0.20
  • Угловые: 5 – 5
  • Фолы: 13 – 14
  • Передачи: 367 – 538
  • Точные передачи: 287 – 455
  • Отборы мяча: 21 – 15
  • Штрафные удары: 14 – 13
  • Офсайды: 3 – 2
  • Желтые карточки: 2 – 5
  • Красные карточки: 1 – 1

Сейчас команда Рубена Аморима (7 очков) располагается на 9-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как подопечные Энцо Марески (8 очков) оказались на 6-й позиции.

