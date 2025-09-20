Напряженная концовка. Статистика матча Манчестер Юнайтед – Челси

«Манчестер Юнайтед» в большинстве доминировал над лондонским «Челси» в первом тайме. После удаления Каземиро «пенсионеры» перехватили преимущество, однако не смогли дожать «красных дьяволов» до конца.

20 сентября состоялась игра 5-го тура АПЛ между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Статистика

Манчестер Юнайтед – Челси

Владение мячом: 41% – 59%

Ожидаемые голы (xG): 1.74 – 0.39

Большие шансы: 2 – 1

Удары по воротам: 11 – 5

Удары в створ ворот: 4 – 1

Сейвы: 0 – 2

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -0.41 – -0.20

Угловые: 5 – 5

Фолы: 13 – 14

Передачи: 367 – 538

Точные передачи: 287 – 455

Отборы мяча: 21 – 15

Штрафные удары: 14 – 13

Офсайды: 3 – 2

Желтые карточки: 2 – 5

Красные карточки: 1 – 1

Сейчас команда Рубена Аморима (7 очков) располагается на 9-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги, тогда как подопечные Энцо Марески (8 очков) оказались на 6-й позиции.