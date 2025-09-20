20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

На 45+5-й минуте Каземиро, который забил для хозяев на 37-й, получил вторую желтую карточку за фол на Андрее Сантосе и был удален с поля.

Теперь у команды осталось по 10 игроков на поле. В составе пенсионеров на 4-й минуте прямую красную получил голкипер Роберт Санчес.

Ман Юнайтед выиграл первый тайм со счетом 2:0 благодаря голам Бруну Фернандеша и Каземиро.

❗️ ВИДЕО. Шанс для Челси? Судья удалил Каземиро, у команд теперь по 10 игроков