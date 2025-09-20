ВИДЕО. Как Каземиро сделал счет 2:0 в пользу Ман Юнайтед в матче с Челси
Бразильский хавбек поразил ворота лондонцев на 37-й минуте матча пятого тура АПЛ
20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.
Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 37-й минуте матча счет стал 2:0 в пользу красных дьяволов. Каземиро головой поразил ворота соперников.
Первым в этой игре отличился Бруну Фернандеш на 14-й. С 4-й пенсионеры играют в меньшинстве после удаления Роберта Санчеса.
❗️ ВИДЕО. Как Каземиро сделал счет 2:0 в пользу Ман Юнайтед в матче с Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У игрока не получилось выбить мяч подальше
Житомиряне одержали вторую победу подряд