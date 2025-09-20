Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Каземиро сделал счет 2:0 в пользу Ман Юнайтед в матче с Челси
Англия
20 сентября 2025, 20:19 | Обновлено 20 сентября 2025, 20:20
ВИДЕО. Как Каземиро сделал счет 2:0 в пользу Ман Юнайтед в матче с Челси

Бразильский хавбек поразил ворота лондонцев на 37-й минуте матча пятого тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 37-й минуте матча счет стал 2:0 в пользу красных дьяволов. Каземиро головой поразил ворота соперников.

Первым в этой игре отличился Бруну Фернандеш на 14-й. С 4-й пенсионеры играют в меньшинстве после удаления Роберта Санчеса.

❗️ ВИДЕО. Как Каземиро сделал счет 2:0 в пользу Ман Юнайтед в матче с Челси

По теме:
Манчестер Юнайтед – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Шанс для Челси? Судья удалил Каземиро, у команд теперь по 10 игроков
ФОТО. Мареска заменил Палмера на 21-й минуте матча с МЮ. Реакция Коула
Даниил Агарков
