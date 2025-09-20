Челси не одержал ни одной победы в последних 12 матчах АПЛ на Олд Траффорд

Лондонский «Челси» в последних 12 матчах Премьер-лиги на домашней арене «Манчестер Юнайтед», «Олд Траффорд», не одержал ни одной победы (7 ничьих, 5 поражений).

20 сентября состоится игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Начало встречи – в 19:30 по Киеву.

Последний поединок АПЛ между этими командами на стадионе «Олд Траффорд» завершился ничьей со счетом 1:1, а последняя победа «пенсионеров» на этой арене состоялась в матче английского чемпионата сезона 2012/13 (1:0).

Последние 13 матчей Челси в АПЛ на Олд Траффорд

2012/13 – победа (1:0)

2013/14 – ничья (0:0)

2014/15 – ничья (1:1)

2015/16 – ничья (0:0)

2016/17 – поражение (0:2)

2017/18 – поражение (1:2)

2018/19 – ничья (1:1)

2019/20 – поражение (0:4)

2020/21 – ничья (0:0)

2021/22 – ничья (1:1)

2022/23 – поражение (1:4)

2023/24 – поражение (1:2)

2024/25 – ничья (1:1)