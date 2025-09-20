Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси не одержал ни одной победы в последних 12 матчах АПЛ на Олд Траффорд
Англия
20 сентября 2025, 19:28 | Обновлено 20 сентября 2025, 19:29
96
1

Челси не одержал ни одной победы в последних 12 матчах АПЛ на Олд Траффорд

В свою очередь, «МЮ» дома выиграл у «пенсионеров» пять раз

Челси не одержал ни одной победы в последних 12 матчах АПЛ на Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» в последних 12 матчах Премьер-лиги на домашней арене «Манчестер Юнайтед», «Олд Траффорд», не одержал ни одной победы (7 ничьих, 5 поражений).

20 сентября состоится игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Начало встречи – в 19:30 по Киеву.

Последний поединок АПЛ между этими командами на стадионе «Олд Траффорд» завершился ничьей со счетом 1:1, а последняя победа «пенсионеров» на этой арене состоялась в матче английского чемпионата сезона 2012/13 (1:0).

Последние 13 матчей Челси в АПЛ на Олд Траффорд

  • 2012/13 – победа (1:0)
  • 2013/14 – ничья (0:0)
  • 2014/15 – ничья (1:1)
  • 2015/16 – ничья (0:0)
  • 2016/17 – поражение (0:2)
  • 2017/18 – поражение (1:2)
  • 2018/19 – ничья (1:1)
  • 2019/20 – поражение (0:4)
  • 2020/21 – ничья (0:0)
  • 2021/22 – ничья (1:1)
  • 2022/23 – поражение (1:4)
  • 2023/24 – поражение (1:2)
  • 2024/25 – ничья (1:1)
По теме:
Манчестер Юнайтед – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Шанс для Челси? Судья удалил Каземиро, у команд теперь по 10 игроков
ВИДЕО. Как Каземиро сделал счет 2:0 в пользу Ман Юнайтед в матче с Челси
Олд Траффорд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед - Челси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
GroundUnder
типа дайте нам Челси 38 раз за чемпионат и мы возьмём золотые медали? с времён САФа...
