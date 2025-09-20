Челси не одержал ни одной победы в последних 12 матчах АПЛ на Олд Траффорд
В свою очередь, «МЮ» дома выиграл у «пенсионеров» пять раз
Лондонский «Челси» в последних 12 матчах Премьер-лиги на домашней арене «Манчестер Юнайтед», «Олд Траффорд», не одержал ни одной победы (7 ничьих, 5 поражений).
20 сентября состоится игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Начало встречи – в 19:30 по Киеву.
Последний поединок АПЛ между этими командами на стадионе «Олд Траффорд» завершился ничьей со счетом 1:1, а последняя победа «пенсионеров» на этой арене состоялась в матче английского чемпионата сезона 2012/13 (1:0).
Последние 13 матчей Челси в АПЛ на Олд Траффорд
- 2012/13 – победа (1:0)
- 2013/14 – ничья (0:0)
- 2014/15 – ничья (1:1)
- 2015/16 – ничья (0:0)
- 2016/17 – поражение (0:2)
- 2017/18 – поражение (1:2)
- 2018/19 – ничья (1:1)
- 2019/20 – поражение (0:4)
- 2020/21 – ничья (0:0)
- 2021/22 – ничья (1:1)
- 2022/23 – поражение (1:4)
- 2023/24 – поражение (1:2)
- 2024/25 – ничья (1:1)
Chelsea haven't won in any of their last TWELVE Premier League trips to Old Trafford 🔴❌ pic.twitter.com/OWp46m44cc— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 20, 2025
