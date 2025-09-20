Сыграют ли Судаков и Трубин? Моуриньо назвал состав Бенфики на матч с AVS

20 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Португалии между командами AVS и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Деспортиву даш Авеш в городе Вила-даз-Авищ. Времян начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным тренер орлов Жозе Моуриньо, который совсем не давно сменил Бруну Лаже на тренерском мостике, назвал стартовый состав подопечных.

С первых минут у лиссабонского гранда выйдут два украинских футболиста: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).

Стартовые составы на матч Бенфика – AVS: