  4. Сыграют ли Судаков и Трубин? Моуриньо назвал состав Бенфики на матч с AVS
Португалия
20 сентября 2025, 19:12 |
Сыграют ли Судаков и Трубин? Моуриньо назвал состав Бенфики на матч с AVS

Георгий и Анатолий выйдут с первых минут на поединок шестого тура в Португалии

20 сентября 2025, 19:12 |
Сыграют ли Судаков и Трубин? Моуриньо назвал состав Бенфики на матч с AVS
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Португалии между командами AVS и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Деспортиву даш Авеш в городе Вила-даз-Авищ. Времян начала встречи – 20:00 по Киеву.

Главным тренер орлов Жозе Моуриньо, который совсем не давно сменил Бруну Лаже на тренерском мостике, назвал стартовый состав подопечных.

С первых минут у лиссабонского гранда выйдут два украинских футболиста: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).

Стартовые составы на матч Бенфика – AVS:

футбол Португалия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
