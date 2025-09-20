Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче с Болоньей
Италия
20 сентября 2025, 19:12 |
237
0

Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче с Болоньей

Украинец провел на поле 69 минут

20 сентября 2025, 19:12 |
237
0
Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 20 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Дженоа».

Встречу принимал стадион «Ренато Даль-Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский вышел на поел в стартовом составе, провел на поле 69 минут и отличился 1 голевой передачей Статистические порталы SofaScore и WhoSocred оценили игру полузащитника в 7.1 и 7.2 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал нападающий хозяев поля Сантьяго Кастро, на счету которого 1 гол и оценка 7.8. WhoScored также выделил игрока «Болоньи»: Рикардо Орсолини с голом с пенальти и оценкой 7.6 стал лучшим.

По теме:
Сколько получил Ванат? Опубликованы оценки игроков в матче Жирона – Леванте
Ассист Малиновского. Болонья с голом на 90+9-й минуте одолела Дженоа
ВИДЕО. Как Малиновский отличился ассистом в матче с Болоньей
Серия A Дженоа Болонья чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Риккардо Орсолини Сантьяго Кастро WhoScored SofaScore оценки
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Футбол | 19 сентября 2025, 20:16 7
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо

Мичел заявил, что Владислав не знает испанского языка

AVS – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 20 сентября 2025, 18:44 0
AVS – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
AVS – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 20 сентября и начнется в 20:00 по Киеву

Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Футбол | 20.09.2025, 12:04
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 20.09.2025, 12:19
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем