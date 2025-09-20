Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче с Болоньей

В субботу, 20 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Дженоа».

Встречу принимал стадион «Ренато Даль-Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский вышел на поел в стартовом составе, провел на поле 69 минут и отличился 1 голевой передачей Статистические порталы SofaScore и WhoSocred оценили игру полузащитника в 7.1 и 7.2 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал нападающий хозяев поля Сантьяго Кастро, на счету которого 1 гол и оценка 7.8. WhoScored также выделил игрока «Болоньи»: Рикардо Орсолини с голом с пенальти и оценкой 7.6 стал лучшим.