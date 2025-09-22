Небо и земля. Разница голов МЮ и Ман Сити в последних 5 сезонах АПЛ

Если сравнить разницу голов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» за последние 5 кампаний Премьер-лиги, то у «горожан» она на 226 голов больше, чем у «красных дьяволов».

20 и 21 сентября состоялись поединки 5-го тура АПЛ, в которых на поле встретились «МЮ» – «Челси» (2:1) и «Арсенал» – «Ман Сити» (1:1) соответственно.

«Горожане» в последних 5 сезонах английского чемпионата забили 370 голов, а пропустили – 142. Что касается «красных дьяволов»: они отличились 222 забитыми мячами и 220 пропущенными.

В итоге разница голов команды Пепа Гвардиолы составляет +228 (370-142), тогда как у подопечных Рубена Аморима – лишь +2 (222-220).