Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 сентября 2025, 15:37
Салах сравнялся с легендой Ливерпуля по количеству ассистов в АПЛ

Сейчас египтянин и Джеймс Милнер делят 9-е место в списке лучших ассистентов в истории соревнования

Салах сравнялся с легендой Ливерпуля по количеству ассистов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился результативной передачей в игре против «Эвертона» и сравнялся с легендой клуба Джеймсом Милнером, который сейчас выступает за «Брайтон», по количеству ассистов в АПЛ – 89.

20 сентября проходит игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча началась в 14:30 по Киеву.

Салах и Милнер сейчас делят 9-е место в списке лучших ассистентов в истории соревнования. Интересно, что 8-е место в этом рейтинге также принадлежит бывшему игроку «мерсисайдцев» – Стивену Джеррарду (92).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
