Эвертон приблизился к продлению контракта с голкипером сборной Англии
Джордан Пикфорд не собирается уходить из расположения «ирисок»
Голкипер национальной сборной Англии Джордан Пикфорд ведет переговоры о подписании нового контракта с английским «Эвертоном». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
По информации источника, стороны приближаются к окончательному соглашению. Контракт 31-летнего вратаря с «ирисками» действует до 30 июня 2027 года. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.
Пикфорд выступает за клуб из Ливерпуля с сезона 2017/18. На счету голкипера 319 поединков в составе "Эвертона", из которых 89 матчей отыграл на ноль.
Jordan #Pickford is getting closer to extend his contract with #Everton until 2028. #transfers #EFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Волки» еще не выигрывали на домашней арене
Дмитрий Задерецкий рассказал о периоде игры за луцкую «Волынь»