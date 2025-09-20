Эвертон приблизился к продлению контракта с голкипером сборной Англии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 сентября 2025, 11:51
Джордан Пикфорд не собирается уходить из расположения «ирисок»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

Голкипер национальной сборной Англии Джордан Пикфорд ведет переговоры о подписании нового контракта с английским «Эвертоном». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, стороны приближаются к окончательному соглашению. Контракт 31-летнего вратаря с «ирисками» действует до 30 июня 2027 года. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.

Пикфорд выступает за клуб из Ливерпуля с сезона 2017/18. На счету голкипера 319 поединков в составе "Эвертона", из которых 89 матчей отыграл на ноль.

Источник: Николо Скира





