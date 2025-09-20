Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо
Артем откровенно рассказал о проблемах киевского клуба
Бывший форвард и экс-скаут Динамо Артем Кравец дал скандальное интервью журналисту Игорю Бурбасу, где, не подбирая слов, раскритиковал руководство киевского клуба. Артем признался, пытался ли его кто-нибудь отказать от интервью.
– Артем, пытался ли кто-то отказать тебя от этого интервью? Суркисы, Шовковский, Ярмоленко, кто-нибудь другой?
– Пытались, я не хочу называть фамилии. С одним человеком я говорил, с другим даже приблизительно не хотел. Но у меня, если честно, была такая надежда и вера, что позвонит президент, но не так, что угрожать или еще что-то.
Это я до этого толстокожий. На меня это не влияет, но какого-нибудь диалога мне бы, наверное, хотелось. Но такого диалога, чтобы я мог все это озвучить и меня могли послушать и выслушать. Ну, но я надеюсь, и уверен, что это будет прослушано. Будет ли услышано – здесь уже вопрос, – сказал Артем.
пля, та взагалі сама іжея інтерв₴ю Бурбасу була дебільною, а ще й розмазувати після того соплі це взагалі смішно.
перевелись мужики, залишились одні хайпожери
Тобто? Тьома ходив офісом і базою й усім вголос розповідав, що, от, я зараз до Бурбаса піду? Не кажучи вже, що на момент запрошення він уже не мав відношення ні до офісу, ні до бази, але хіба це так робиться?
Ко мне лично Кравец со своими идеями не подходил. Если уж зашла такая речь, пусть расскажет полностью: к кому он приходил, что принес и т. д. Я же не знаю, с кем он это обсуждал и кому показывал. Возможно, с уборщицей или еще с кем-то другим обсуждал или согласовывал. Я считаю, что это чепуха. Если Кравец покажет какие-то факты — будем о чем-то говорить. Наверное, в каждом коллективе есть какие-то внутренние вопросы и моменты, но аргументов никаких нет, поэтому и говорить не о чем, — заявил Мохник в комментарии