Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо

Бывший форвард и экс-скаут Динамо Артем Кравец дал скандальное интервью журналисту Игорю Бурбасу, где, не подбирая слов, раскритиковал руководство киевского клуба. Артем признался, пытался ли его кто-нибудь отказать от интервью.

– Артем, пытался ли кто-то отказать тебя от этого интервью? Суркисы, Шовковский, Ярмоленко, кто-нибудь другой?

– Пытались, я не хочу называть фамилии. С одним человеком я говорил, с другим даже приблизительно не хотел. Но у меня, если честно, была такая надежда и вера, что позвонит президент, но не так, что угрожать или еще что-то.

Это я до этого толстокожий. На меня это не влияет, но какого-нибудь диалога мне бы, наверное, хотелось. Но такого диалога, чтобы я мог все это озвучить и меня могли послушать и выслушать. Ну, но я надеюсь, и уверен, что это будет прослушано. Будет ли услышано – здесь уже вопрос, – сказал Артем.