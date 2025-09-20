Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо
Украина. Премьер лига
Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо

Артем откровенно рассказал о проблемах киевского клуба

ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Бывший форвард и экс-скаут Динамо Артем Кравец дал скандальное интервью журналисту Игорю Бурбасу, где, не подбирая слов, раскритиковал руководство киевского клуба. Артем признался, пытался ли его кто-нибудь отказать от интервью.

– Артем, пытался ли кто-то отказать тебя от этого интервью? Суркисы, Шовковский, Ярмоленко, кто-нибудь другой?

– Пытались, я не хочу называть фамилии. С одним человеком я говорил, с другим даже приблизительно не хотел. Но у меня, если честно, была такая надежда и вера, что позвонит президент, но не так, что угрожать или еще что-то.

Это я до этого толстокожий. На меня это не влияет, но какого-нибудь диалога мне бы, наверное, хотелось. Но такого диалога, чтобы я мог все это озвучить и меня могли послушать и выслушать. Ну, но я надеюсь, и уверен, что это будет прослушано. Будет ли услышано – здесь уже вопрос, – сказал Артем.

Артем Кравец Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Микола Унгурян
мабуть Кравець в політику зібрався - обісрався і ще з задоволенням обмазується субстанцією....
пля, та взагалі сама іжея  інтерв₴ю Бурбасу була дебільною, а ще й розмазувати після того соплі це взагалі смішно.
перевелись мужики, залишились одні хайпожери 
0
0
AK.228
Да, это упоминалось в большом интервью 
0
0
Falko
Ось цей момент я не зрозумів: "Чи намагався тебе хтось відмовити від цього інтерв’ю?"
Тобто? Тьома ходив офісом і базою й усім вголос розповідав, що, от, я зараз до Бурбаса піду? Не кажучи вже, що на момент запрошення він уже не мав відношення ні до офісу, ні до бази, але хіба це так робиться?
0
0
Dynamo1927
Я не хочу комментировать эту ерунду, потому что это беспочвенное обвинение. В футболе, как правило, мы говорим «языком фактов и чисел», потому что, как говорится, «результат на табло». Первая команда — чемпион, U-19 — чемпион, ещё три команды разных возрастов стали чемпионами. Я неоднократно получал приз «Честь флага» за наибольшее количество футболистов, представленных в сборной Украины разных возрастных групп, поэтому не считаю целесообразным что-то комментировать.
Ко мне лично Кравец со своими идеями не подходил. Если уж зашла такая речь, пусть расскажет полностью: к кому он приходил, что принес и т. д. Я же не знаю, с кем он это обсуждал и кому показывал. Возможно, с уборщицей или еще с кем-то другим обсуждал или согласовывал. Я считаю, что это чепуха. Если Кравец покажет какие-то факты — будем о чем-то говорить. Наверное, в каждом коллективе есть какие-то внутренние вопросы и моменты, но аргументов никаких нет, поэтому и говорить не о чем, — заявил Мохник в комментарии
0
0
DK2025
Деньжата от лохметова надо отрабатывать. Я не про кравца. Он пустое место в этой грязной истории. Которое просто используют
0
0
Показать Скрыть 1 ответ
bartezinho
честно говоря, какая-то дичь... никакой сенсации... прям скандал, все в курсе, что Суркисы так управляют, но это их бизнес, как хотят, так и управляют... не нравится, ну что ж, можно создать свою команду или собрать группу инвесторов и выкупить Динамо у собственников...
0
0
