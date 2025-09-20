ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян

Кристина Шацких растрогала сеть романтичным кадром.

Возлюбленная полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко показала фото в лифте с огромным букетом нежно-розовых гортензий.

Элегантный бежевый образ и счастливая улыбка сделали публикацию особенно трогательной.

Фанаты сразу засыпали девушку комплиментами.