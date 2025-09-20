Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян
20 сентября 2025, 03:37
ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян

Кристина Шацких счастлива с Николаем Шапаренко

ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян
Instagram. Кристина Шацких

Кристина Шацких растрогала сеть романтичным кадром.

Возлюбленная полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко показала фото в лифте с огромным букетом нежно-розовых гортензий.

Элегантный бежевый образ и счастливая улыбка сделали публикацию особенно трогательной.

Фанаты сразу засыпали девушку комплиментами.

фото Кристина Шацких Николай Шапаренко lifestyle девушки Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
