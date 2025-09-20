Другие новости20 сентября 2025, 03:37 |
193
0
ФОТО. Футболист Динамо сделал роскошный подарок дочери легенды киевлян
Кристина Шацких счастлива с Николаем Шапаренко
20 сентября 2025, 03:37 |
193
0
Кристина Шацких растрогала сеть романтичным кадром.
Возлюбленная полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко показала фото в лифте с огромным букетом нежно-розовых гортензий.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Элегантный бежевый образ и счастливая улыбка сделали публикацию особенно трогательной.
Фанаты сразу засыпали девушку комплиментами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2025, 03:45 2
Виктор оценил трансфер Судакова в «Бенфику»
Теннис | 19 сентября 2025, 16:43 79
Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре противостояния КБДК
Футбол | 19.09.2025, 20:40
Футбол | 20.09.2025, 02:12
Бокс | 19.09.2025, 07:12
Комментарии 0
Популярные новости
18.09.2025, 12:34
18.09.2025, 03:49 8
18.09.2025, 11:55 10
18.09.2025, 06:23 2
19.09.2025, 18:40 5
19.09.2025, 09:02 34
Бокс
19.09.2025, 11:00 9