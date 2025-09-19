Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матчи Бавария – Челси и Реал – Марсель стали самыми посещаемыми в туре ЛЧ
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 14:34 |
125
0

Матчи Бавария – Челси и Реал – Марсель стали самыми посещаемыми в туре ЛЧ

Наименьшее количество болельщиков было зафиксировано в игре Славия – Буде-Глимт

19 сентября 2025, 14:34 |
125
0
Матчи Бавария – Челси и Реал – Марсель стали самыми посещаемыми в туре ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился первый тур нового сезона Лиги чемпионов 2025/26.

Самыми посещаемыми матчами тура стали поединки «Бавария» – «Челси» (75 000) и «Реал» – «Марсель» (74 610).

Наименьшее количество зрителей было зафиксировано на матче «Славия» – «Буде-Глимт» (18 922).

Посещаемость матчей первого тура Лиги чемпионов

  • 75 000: Бавария (Германия) – Челси (Англия)
  • 74 610: Реал (Испания) – Марсель (Франция)
  • 59 507: Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания)
  • 58 700: Айнтрахт (Германия) – Галатасарай (Турция)
  • 54 755: Тоттенхэм Хотспур (Англия) – Вильярреал (Испания)
  • 53 257: Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан)
  • 52 288: Аякс (Нидерланды) – Интер (Италия)
  • 52 084: Ньюкасл Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания)
  • 51 059: Атлетик (Испания) – Арсенал (Англия)
  • 49 531: Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия)
  • 47 151: ПСЖ (Франция) – Аталанта (Италия)
  • 41 497: Ювентус (Италия) – Боруссия (Германия)
  • 38 696: Спортинг (Португалия) – Кайрат (Казахстан)
  • 35 000: ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • 34 504: Копенгаген (Дания) – Байер (Германия)
  • 32 050: Олимпиакос (Греция) – Пафос (Кипр)
  • 25 007: Брюгге (Бельгия) – Монако (Франция)
  • 18 922: Славия (Чехия) – Буде-Глимт (Норвегия)

По теме:
23–1 по ударам. Статистика матча Манчестер Сити – Наполи
80-миллионный трансфер Ман Юнайтед может перебраться в Аль-Наср
Итоги жеребьевки женской Лиги чемпионов. 18 клубов сыграют по новой системе
Марсель болельщики Бавария Реал Мадрид статистика Славия Прага Буде-Глимт Челси Лига чемпионов Бавария - Челси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19 сентября 2025, 07:12 3
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»

Латвиец – о возможном бое Усик – Опетая

Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре
Футбол | 19 сентября 2025, 14:45 0
Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре
Transfermarkt подтвердил, что Безус продолжит карьеру на Кипре

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Анортосисе»

Артем КРАВЕЦ: «Система Динамо убивает и уничтожает желание что-либо менять»
Футбол | 19.09.2025, 13:01
Артем КРАВЕЦ: «Система Динамо убивает и уничтожает желание что-либо менять»
Артем КРАВЕЦ: «Система Динамо убивает и уничтожает желание что-либо менять»
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19.09.2025, 08:30
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Волейбол | 18.09.2025, 17:57
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 1
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 3
Бокс
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем