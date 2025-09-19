Лига чемпионов19 сентября 2025, 14:34 |
125
0
Матчи Бавария – Челси и Реал – Марсель стали самыми посещаемыми в туре ЛЧ
Наименьшее количество болельщиков было зафиксировано в игре Славия – Буде-Глимт
19 сентября 2025, 14:34 |
125
0
Завершился первый тур нового сезона Лиги чемпионов 2025/26.
Самыми посещаемыми матчами тура стали поединки «Бавария» – «Челси» (75 000) и «Реал» – «Марсель» (74 610).
Наименьшее количество зрителей было зафиксировано на матче «Славия» – «Буде-Глимт» (18 922).
Посещаемость матчей первого тура Лиги чемпионов
- 75 000: Бавария (Германия) – Челси (Англия)
- 74 610: Реал (Испания) – Марсель (Франция)
- 59 507: Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания)
- 58 700: Айнтрахт (Германия) – Галатасарай (Турция)
- 54 755: Тоттенхэм Хотспур (Англия) – Вильярреал (Испания)
- 53 257: Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан)
- 52 288: Аякс (Нидерланды) – Интер (Италия)
- 52 084: Ньюкасл Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания)
- 51 059: Атлетик (Испания) – Арсенал (Англия)
- 49 531: Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия)
- 47 151: ПСЖ (Франция) – Аталанта (Италия)
- 41 497: Ювентус (Италия) – Боруссия (Германия)
- 38 696: Спортинг (Португалия) – Кайрат (Казахстан)
- 35 000: ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
- 34 504: Копенгаген (Дания) – Байер (Германия)
- 32 050: Олимпиакос (Греция) – Пафос (Кипр)
- 25 007: Брюгге (Бельгия) – Монако (Франция)
- 18 922: Славия (Чехия) – Буде-Глимт (Норвегия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 19 сентября 2025, 07:12 3
Латвиец – о возможном бое Усик – Опетая
Футбол | 19 сентября 2025, 14:45 0
Украинский хавбек продолжит карьеру в «Анортосисе»
Футбол | 19.09.2025, 13:01
Футбол | 19.09.2025, 08:30
Волейбол | 18.09.2025, 17:57
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 21:45 3
19.09.2025, 07:36 1
17.09.2025, 17:59 1
19.09.2025, 06:55 3
17.09.2025, 23:54 10
18.09.2025, 08:00 2
17.09.2025, 20:50 89