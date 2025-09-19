«200 грн за билет?». Фанаты клуба Первой лиги обратились к руководству

18 сентября были проведены матчи 1/16 финала Кубка Украины.

В одном из поединков клуб Первой лиги «Нива» Тернополь на «стадионе имени Романа Шухевича» принимал «Полтаву» из Украинской Премьер-лиги.

Уверенную победу в матче одержали хозяева, разгромив соперника со счетом 3:0 и выйдя в следующий раунд соревнования.

Перед игрой фанаты «Нивы» вывесили на трибуне баннер с обращением к руководству относительно билетов на матч.

На кубковый поединок тернопольский клуб увеличил стоимость билета со стандартных 100 гривен до 200.

«200 грн за билет. Вам нужна поддержка или дойные коровы?» – написали фанаты.

