Александр Шовковский выбрал победителя Золотого мяча 2025

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выбрал игрока, который, по его мнению, должен выиграть Золотой мяч 2025.

Украинский специалист отметил вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле.

В сезоне 2024/25 Усман Дембеле провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.