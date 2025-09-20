Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр Шовковский выбрал победителя Золотого мяча 2025
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 23:08 | Обновлено 20 сентября 2025, 23:57
Александр Шовковский выбрал победителя Золотого мяча 2025

Тренер «Динамо» считает, что награда достанется Дембеле

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выбрал игрока, который, по его мнению, должен выиграть Золотой мяч 2025.

Украинский специалист отметил вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле.

В сезоне 2024/25 Усман Дембеле провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.

Золотой мяч Лига 1 (Франция) чемпионат Украины по футболу чемпионат Франции по футболу Украинская Премьер-лига Усман Дембеле ПСЖ Александр Шовковский Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
