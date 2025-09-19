ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь

Бывшая жена легендарного игрока «Динамо» и «Шахтера», а также экс-тренера сборной Украины Анатолия Конькова, Мария Конькова, продолжает впечатлять подписчиков откровенным контентом.

Мария, у которой почти 2 тысячи фанатов, опубликовала новое горячее видео в сторис – она танцует у пилона в черном белье и на каблуках, демонстрируя идеальные формы.

Мария вышла замуж за Анатолия в 2017 году, а в 2020 у пары родилась дочь Александра.

Анатоий Коньков скончался 4 октября 2024 года.