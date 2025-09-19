Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь
Другие новости
19 сентября 2025, 01:54 |
219
0

ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь

Мария Конькова зажигает в Instagram

19 сентября 2025, 01:54 |
219
0
ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь
Instagram. Мария Конькова

Бывшая жена легендарного игрока «Динамо» и «Шахтера», а также экс-тренера сборной Украины Анатолия Конькова, Мария Конькова, продолжает впечатлять подписчиков откровенным контентом.

Мария, у которой почти 2 тысячи фанатов, опубликовала новое горячее видео в сторис – она танцует у пилона в черном белье и на каблуках, демонстрируя идеальные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Мария вышла замуж за Анатолия в 2017 году, а в 2020 у пары родилась дочь Александра.

Анатоий Коньков скончался 4 октября 2024 года.

По теме:
ВИДЕО. Первая ракетка мира Алькарас посетил тюрьму Алькатрас
ФОТО. Баскетболист НБА сошелся с супермоделью. У нее 285 млн фолловеров
ФОТО. Футболистов уволили из клуба из-за фото с порноактрисой
видео Анатолий Коньков сборная Украины по футболу девушки lifestyle Динамо Киев Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины может неожиданно уехать играть к Криштиану Роналду
Футбол | 19 сентября 2025, 01:54 0
Звезда сборной Украины может неожиданно уехать играть к Криштиану Роналду
Звезда сборной Украины может неожиданно уехать играть к Криштиану Роналду

На Артема Довбика претендует «Аль-Наср»

Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18 сентября 2025, 06:23 2
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера

Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 18.09.2025, 20:11
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18.09.2025, 22:30
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
17.09.2025, 03:22 2
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем