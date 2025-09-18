Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
18 сентября 2025, 19:41 | Обновлено 18 сентября 2025, 19:42
ВИДЕО. 2:0 в Тернополе. Нива увеличила преимущество в поединке с Полтавой

Защитник Милан Михальчук хладнокровно переиграл голкипера на 75-й минуте

ФК Нива Тернополь. Милан Михальчук

В четверг, 18 сентября, проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 75-й минуте защитник тернопольского клуба Милан Михальчук получил пас от Вышинского и хладнокровно переиграл вратаря, увеличил преимущество «Нивы» до двух мячей.

ГОЛ, 2:0! Михальчук, 75 мин

Видео голов:

Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Полтава видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
