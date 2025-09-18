ВИДЕО. 2:0 в Тернополе. Нива увеличила преимущество в поединке с Полтавой

В четверг, 18 сентября, проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

На 75-й минуте защитник тернопольского клуба Милан Михальчук получил пас от Вышинского и хладнокровно переиграл вратаря, увеличил преимущество «Нивы» до двух мячей.

ГОЛ, 2:0! Михальчук, 75 мин

Видео голов: