ВИДЕО. 2:0 в Тернополе. Нива увеличила преимущество в поединке с Полтавой
Защитник Милан Михальчук хладнокровно переиграл голкипера на 75-й минуте
В четверг, 18 сентября, проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».
Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 75-й минуте защитник тернопольского клуба Милан Михальчук получил пас от Вышинского и хладнокровно переиграл вратаря, увеличил преимущество «Нивы» до двух мячей.
ГОЛ, 2:0! Михальчук, 75 мин
Видео голов:
