Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Знали, что Динамо прибавляет в конце матча»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
18 сентября 2025, 16:39 |
Главный тренер «Александрии» прокомментировал поражение в матче Кубка Украины

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко (справа)

В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Александрия» и киевское «Динамо». Гости вырвали победу со счетом 2:1.

После завершения этого противостояния главный тренер «горожан» Кирилл Нестеренко прокомментировал игру и результат своих подопечных:

«Очень тяжелым для нас был первый тайм и начало матча. «Динамо» – это действительно та команда, которая имеет классную силу, и они давили на нас. Спасибо ребятам, что сумели все же переломить ход матча и вернуться в игру.

Удалось нам забить мяч во втором тайме, вторая часть игры была для нас лучше. Были случаи для того, чтобы воплотить нашу мечту в победу в этом матче, но, к сожалению, не удалось. Знали перед поединком и понимали, что «Динамо» в конце матча прибавляет. Такие команды очень часто вырывают победы на последних минутах. К сожалению, нам не удалось удержать результат.

Однако, хочу поблагодарить ребят за то настроение, которое было сегодня на футбольном поле. И считаю, что если команда с таким же настроением, с такой же самоотдачей будет работать дальше, то все будет хорошо для нас», – подытожил наставник «Александрии».

Кубок Украины по футболу Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо Кирилл Нестеренко
Николай Титюк Источник: ФК Александрия
