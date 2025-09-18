Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Знали, что Динамо прибавляет в конце матча»

В среду, 17 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Александрия» и киевское «Динамо». Гости вырвали победу со счетом 2:1.

После завершения этого противостояния главный тренер «горожан» Кирилл Нестеренко прокомментировал игру и результат своих подопечных:

«Очень тяжелым для нас был первый тайм и начало матча. «Динамо» – это действительно та команда, которая имеет классную силу, и они давили на нас. Спасибо ребятам, что сумели все же переломить ход матча и вернуться в игру.

Удалось нам забить мяч во втором тайме, вторая часть игры была для нас лучше. Были случаи для того, чтобы воплотить нашу мечту в победу в этом матче, но, к сожалению, не удалось. Знали перед поединком и понимали, что «Динамо» в конце матча прибавляет. Такие команды очень часто вырывают победы на последних минутах. К сожалению, нам не удалось удержать результат.

Однако, хочу поблагодарить ребят за то настроение, которое было сегодня на футбольном поле. И считаю, что если команда с таким же настроением, с такой же самоотдачей будет работать дальше, то все будет хорошо для нас», – подытожил наставник «Александрии».