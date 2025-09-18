Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Покоряет MLS: Сон Хын Мин оформил первый хет-трик за океаном
МЛС США
Нью-Йорк Сити
18.09.2025 02:30 – FT 3 : 2
Коламбус Крю
Major League Soccer
18 сентября 2025, 14:42 | Обновлено 18 сентября 2025, 15:25
ФК «Лос-Анджелес» обыграл «Реал Солт Лейк» со счетом 4:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 17 на 18 сентября 2025 года состоялись очередные поединки MLS.

Всего в Северной Америке было сыграно 2 матча.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нью-Йорк Сити в результативном матче обыграл Коламбус Крю с украинцем Евгением Чеберео, а Лос-Анджелес с Артемом Смоляковым разгромил Реал Солт-Лейк (4:1) благодаря хет-трику Сон Хин Мина.

MLS. 18 сентября

Нью-Йорк Сити – Коламбус Крю – 3:2

Голы: Вольф, 45+3, 73, Фернандес, 90+4 – Газдаг, 40 (пен.), Абу Али, 60

Реал-Солт Лейк – ФК Лос-Анджелес – 1:4

Голы: Гозо, 76 – Сон, 3, 16, 82, Буанга, 88

Видеообзоры матчей

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Julian Fernandez (Нью-Йорк Сити).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ханнес Вольф (Нью-Йорк Сити), асcист Agustin Ojeda.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Вессам Абу Али (Коламбус Крю), асcист Max Arfsten.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ханнес Вольф (Нью-Йорк Сити).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Газдаг (Коламбус Крю).
Лос-Анджелес (MLS) Коламбус Крю Нью-Йорк Сити Реал Солт-Лейк Сон Хын Мин Артем Смоляков Евгений Чеберко видео голов и обзор Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
