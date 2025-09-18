ВИДЕО. Покоряет MLS: Сон Хын Мин оформил первый хет-трик за океаном

В ночь с 17 на 18 сентября 2025 года состоялись очередные поединки MLS.

Всего в Северной Америке было сыграно 2 матча.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нью-Йорк Сити в результативном матче обыграл Коламбус Крю с украинцем Евгением Чеберео, а Лос-Анджелес с Артемом Смоляковым разгромил Реал Солт-Лейк (4:1) благодаря хет-трику Сон Хин Мина.

MLS. 18 сентября

Нью-Йорк Сити – Коламбус Крю – 3:2

Голы: Вольф, 45+3, 73, Фернандес, 90+4 – Газдаг, 40 (пен.), Абу Али, 60

Реал-Солт Лейк – ФК Лос-Анджелес – 1:4

Голы: Гозо, 76 – Сон, 3, 16, 82, Буанга, 88

Видеообзоры матчей