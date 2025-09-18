ВИДЕО. Покоряет MLS: Сон Хын Мин оформил первый хет-трик за океаном
ФК «Лос-Анджелес» обыграл «Реал Солт Лейк» со счетом 4:1
В ночь с 17 на 18 сентября 2025 года состоялись очередные поединки MLS.
Всего в Северной Америке было сыграно 2 матча.
Нью-Йорк Сити в результативном матче обыграл Коламбус Крю с украинцем Евгением Чеберео, а Лос-Анджелес с Артемом Смоляковым разгромил Реал Солт-Лейк (4:1) благодаря хет-трику Сон Хин Мина.
MLS. 18 сентября
Нью-Йорк Сити – Коламбус Крю – 3:2
Голы: Вольф, 45+3, 73, Фернандес, 90+4 – Газдаг, 40 (пен.), Абу Али, 60
Реал-Солт Лейк – ФК Лос-Анджелес – 1:4
Голы: Гозо, 76 – Сон, 3, 16, 82, Буанга, 88
Видеообзоры матчей
События матча
